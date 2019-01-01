Зеленский идет в президенты: как реагируют украинцы в соцсетях

Накануне Нового года шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский официально заявил, что будет баллотироваться в Президенты Украины. Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на такое заявление, но отнеслись к решению комика по-разному .

Ранее 24 канал сообщал, что за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил Владимир Зеленский и объявил о своих намерениях идти на президентские выборы.

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Украинцы разделились во мнениях относительно того, стоит ли идти Зеленскому в президенты. Так, некоторые пользователи желают ему победы на выборах и заявляют, что будут голосовать за него. В то же время другие утверждают, что он зависим от олигарха Игоря Коломойского.

Кроме того, кое-кто из украинцев считает, что в такое сложное для страны время главой государства должен быть не только популярный человек, а тот, кто имеет политический и управленческий опыт и вес на международной арене.

Также пользователи советуют Зеленскому оставаться в шоу-бизнесе и юморе, и не идти в политику, потому что "каждый должен заниматься своим".

Я не упоротий фанат Петра Олексійовича, але СВИНСТВО від #1plus1 із #зеленський замість ПРЕЗИДЕНТА не має меж!!! pic.twitter.com/oOJRsbFJBi — Igor Zhygulin (@IgorZhygulin) 1 січня 2019 р.

вот это Зеленский врезал, сместить поздравление президента+баллотироваться в новый год, это очень сильно

удивило многих, думаю#зеленский #слуганарода#зеленський — Olexandr Kiktenko (@lokgaiz) 31 грудня 2018 р.

Вангую реєстрацію кандидатом у Президенти Василя Голобородька (повного тезки того самого кіношного Голобородька).



Чтоб Вова #Зеленский не почивал на лаврах ))#вибори #вибори2019 — УкраїнськаДемократія (@Ukr_Democracy) 1 січня 2019 р.

Впервые страну поздравил не президент, а кандидат)) #зеленський — Pashko Zhadibniy (@zhadibniy) 31 грудня 2018 р.