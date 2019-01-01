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      Зеленский идет в президенты: как реагируют украинцы в соцсетях

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      Соцсети отреагировали на решение Зеленского идти в президенты
      Соцсети отреагировали на решение Зеленского идти в президенты / Фото из открытых источников

      Накануне Нового года шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский официально заявил, что будет баллотироваться в Президенты Украины. Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на такое заявление, но отнеслись к решению комика по-разному .

      Ранее 24 канал сообщал, что за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил Владимир Зеленский и объявил о своих намерениях идти на президентские выборы.

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      Украинцы разделились во мнениях относительно того, стоит ли идти Зеленскому в президенты. Так, некоторые пользователи желают ему победы на выборах и заявляют, что будут голосовать за него. В то же время другие утверждают, что он зависим от олигарха Игоря Коломойского.

      Кроме того, кое-кто из украинцев считает, что в такое сложное для страны время главой государства должен быть не только популярный человек, а тот, кто имеет политический и управленческий опыт и вес на международной арене.

      Также пользователи советуют Зеленскому оставаться в шоу-бизнесе и юморе, и не идти в политику, потому что "каждый должен заниматься своим".

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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