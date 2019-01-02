Зеленский заявил о хакерской атаке на свой предвыборный сайт: видео

Шоумен и лидер "Студии "Квартал-95" Владимир Зеленский, который объявил о намерении стать кандидатом в президенты Украины, заявил 1 января о хакерской атаке на его предвыборный сайт.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении в своем Facebook.

"Как только появился наш сайт нашего движения "Слуга народа". Как только наша небольшая птичка полетела вверх, сразу же нас атаковали хакеры", – сказал шоумен.

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Не важно, мы с ними справимся. Мы хоть маленькая, но очень гордая птичка и их профессионалам далеко до наших. Мы справимся с этой атакой хакеров. Большое спасибо, что вы с нами. Простите, пожалуйста, поработают специалисты и все заработает,

– добавил Зеленский.

Смотрите видеообращение Зеленского:

Руководитель диджитал-направления команды Зеленского Михаил Федоров пояснил, что сайт "лег" из-за перегрузки серверов, вызванной огромным количеством запросов, сообщает ТСН. По мнению специалиста, эти факты свидетельствуют о DDoS-атаке, которая была спланированной и дорогой, поскольку сайт достаточно хорошо был защищен.

"Мы тщательно скрывали создание этого сайта. Но, видимо, кто-то все же узнал", – отметил Федоров.

Работу сайта уже восстановили.

Напомним, что 31 декабря за минуту до Нового года телеканал 1+1 вместо поздравления Петра Порошенко показал Владимира Зеленского, который заявил, что официально идет в президенты Украины.



Появление шоумена вместо президента в телеэфире вызвало ряд вопросов и критики. Поэтому генеральный директор телеканала 1+1 Александр Ткаченко пояснил, что "это советская традиция – показывать президентов под бой курантов". При этом он отметил, что телеканал все же показал поздравления Порошенко, хотя и после выступления Зеленского.