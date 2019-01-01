Зеленский начал открытую президентскую кампанию и собирает людей в команду: видео

Владимир Зеленский, который недавно объявил, что идет в Президенты Украины, начал открытую президентскую кампанию. Он больше не скрывает своих намерений и собирает людей в команду.

Об этом сообщил Владимир Зеленский у себя на Facebook-странице.

Читайте также: Если Зеленский пойдет в президенты Украины: что следует знать о возможном кандидате

Зеленский приглашает присоединиться к его команде в видео-сообщении. Он отметил, что ему не важен пол, религия, образование и "язык на котором ты разговариваешь".

Важно – ты никогда не был в политике, и пока это самое важное,

– добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Заметим, что свою речь шоумен начал на русском, однако важнейшую часть произнес на украинском языке.

К слову, пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на заявление о президентстве, однако отнеслись к решению комика по-разному.