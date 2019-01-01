Зеленський розпочав відкриту президентську кампанію та збирає людей у команду: відео

Володимир Зеленський, який нещодавно оголосив, що йде у Президенти України, розпочав відкриту президентську кампанію. Він більше не приховує своїх намірів та збирає людей у команду.

Про це повідомив Володимир Зеленський у себе на Facebook-сторінці.

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Зеленський запрошує приєднатися до його команди у відео-повідомленні. Він зазначив, що йому не важлива стать, релігія, освіта і "мова, якою ти розмовляєш".

Важливо – ти ніколи не був у політиці, і поки це найважливіше,

– додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Зауважимо, що свою промову шоумен розпочав російською, однак найважливішу частину виголосив українською мовою.

До слова, користувачі соцмереж миттєво відреагували на заяву про президентство, однак поставилися до рішення коміка по-різному.