Почему 1+1 показал Зеленского вместо Порошенко перед Новым годом

Генеральный директор телеканала 1+1 Александр Ткаченко объяснил, почему перед Новым годом в эфире телеканала не показали поздравление Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом Ткаченко написал в комментариях под своей заметкой в Facebook.

24 канал сообщал, что за минуту до Нового года телеканал 1+1 вместо приветствия Петра Порошенко показал Владимира Зеленского, который заявил, что официально идет в президенты Украины.

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Мы – коммерческая телекомпания. Это советская традиция – показывать президентов под бой курантов. Курантов уже давно нет, а вы все скучаете,

– пояснил гендиректор 1+1, отметив, что президента все же показали, но уже в Новом году.



Сообщение гендиректора 1+1

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В то же время народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар сообщила, что формального нарушения закона в действиях телеканала не было.