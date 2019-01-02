Зеленський заявив про хакерську атаку на свій передвиборчий сайт: відео

Шоумен і лідер "Студії "Квартал-95" Володимир Зеленський, який оголосив про намір стати кандидатом у президенти України, заявив 1 січня про хакерську атаку на його передвиборчий сайт.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні у своєму Facebook.

"Тільки-но з'явився наш сайт, нашого руху "Слуга народу". Тільки-но наша невелика пташка полетіла вгору, відразу ж нас атакували хакери", – сказав шоумен.

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Не важливо, ми з ними впораємося. Ми хоч маленька, але дуже горда пташка і їх професіоналам далеко до наших. Ми впораємося з цією атакою хакерів. Велике дякую, що ви з нами. Вибачте, будь ласка, попрацюють фахівці і все запрацює,

– додав Зеленський.

Дивіться відеозвернення Зеленського:

Керівник діджитал-напрямку команди Зеленського Михайло Федоров пояснив, що сайт "ліг" через перевантаження серверів, викликане величезною кількістю запитів, повідомляє ТСН. На думку фахівця, ці факти свідчать про DDoS-атаку, яка була спланованою і дорогою, оскільки сайт досить добре був захищений.

"Ми ретельно приховували створення цього сайту. Але, мабуть, хтось все ж дізнався", – зазначив Федоров.

Роботу сайту вже відновили.

Нагадаємо, що 31 грудня за хвилину до Нового року телеканал 1+1 замість привітання Петра Порошенка показав Володимира Зеленського, який заявив, що офіційно йде у президенти України.



Поява шоумена замість президента в телеефірі викликала низку запитань та критики. Тож генеральний директор телеканалу 1+1 Олександр Ткаченко пояснив, що "це радянська традиція – показувати президентів під бій курантів". При цьому він зауважив, що телеканал все ж показав привітання Порошенка, хоча й після виступу Зеленського.