11:58
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВОРІЧНІ СВЯТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВОРІЧНІ СВЯТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Зеленський заявив про хакерську атаку на свій передвиборчий сайт: відео

      2702 Читать новость на русском
      Зеленський заявив про хакерську атаку на свій передвиборчий сайт
      Зеленський заявив про хакерську атаку на свій передвиборчий сайт / Фото з вільних мереж

      Шоумен і лідер "Студії "Квартал-95" Володимир Зеленський, який оголосив про намір стати кандидатом у президенти України, заявив 1 січня про хакерську атаку на його передвиборчий сайт.

      Про це Зеленський сказав у відеозверненні у своєму Facebook.

      "Тільки-но з'явився наш сайт, нашого руху "Слуга народу". Тільки-но наша невелика пташка полетіла вгору, відразу ж нас атакували хакери", – сказав шоумен.

      Читайте також: Зеленський розпочав відкриту президентську кампанію та збирає людей у команду: відео

      Не важливо, ми з ними впораємося. Ми хоч маленька, але дуже горда пташка і їх професіоналам далеко до наших. Ми впораємося з цією атакою хакерів. Велике дякую, що ви з нами. Вибачте, будь ласка, попрацюють фахівці і все запрацює,
      – додав Зеленський.

      Дивіться відеозвернення Зеленського:

      Керівник діджитал-напрямку команди Зеленського Михайло Федоров пояснив, що сайт "ліг" через перевантаження серверів, викликане величезною кількістю запитів, повідомляє ТСН. На думку фахівця, ці факти свідчать про DDoS-атаку, яка була спланованою і дорогою, оскільки сайт досить добре був захищений.

      "Ми ретельно приховували створення цього сайту. Але, мабуть, хтось все ж дізнався", – зазначив Федоров.

      Роботу сайту вже відновили.

      Нагадаємо, що 31 грудня за хвилину до Нового року телеканал 1+1 замість привітання Петра Порошенка показав Володимира Зеленського, який заявив, що офіційно йде у президенти України.

      Поява шоумена замість президента в телеефірі викликала низку запитань та критики. Тож генеральний директор телеканалу 1+1 Олександр Ткаченко пояснив, що "це радянська традиція – показувати президентів під бій курантів". При цьому він зауважив, що телеканал все ж показав привітання Порошенка, хоча й після виступу Зеленського.

      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Президентські вибори 2019 хакери Хакерська атака
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      У Києві в одній аварії зіткнулися 4 авто (Фото)
      5 березня 2013 , 18:27 0
      Епіфаній розповів про подальшу долю Софійського собору в створенні ПЦУ
       29 грудня 2018 , 20:23
      Головні новини футболу 15 серпня: Атлетіко виграв Суперкубок УЄФА-2018, Мазяр може стати головним тренером Львова
       16 серпня 2018 , 07:00
      Група вандалів підпалила більше 100 машин у Швеції (відео)
       16 серпня 2018 , 13:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук