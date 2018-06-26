У Верховну Раду проходить 8 партій. Серед новачків – "Слуга народу" Зеленського

Лідирує "Батьківщина" з 17%, при цьому у президентської БПП всього 7,4% підтримки.

Якщо б парламентські вибори відбулися у наступну неділю, на них перемогла б "Батьківщина". Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 14-24 червня цього року, повідомляє "РБК-Україна".

За партію Тимошенко готові проголосувати 17% тих, хто має намір прийти на вибори і визначився. Друге місце ділять "Опозиційний блок", "Громадянська позиція" і партія "Слуга народу" актора Володимира Зеленського. У них майже 10,5%.

Також у парламент проходять "За життя" (9,6%), Радикальна партія (8,2%) і "Самопоміч" (5,1%). У президентської "БПП "Солідарність" 7,4% підтримки і передостаннє, сьоме місце в переліку політсил, які потрапляють в Раду.

Що стосується кандидатів у президенти, то симпатії українців розподілилися так: на першому місці Юлія Тимошенко, яку готові підтримати 15,9% опитаних. Далі йдуть Анатолій Гриценко (11,7%), Юрій Бойко (10,5%), Володимир Зеленський (9,3%), Святослав Вакарчук (8,6%). У чинного президента Петра Порошенка, як і у Олега Ляшка, 8,6% підтримки і сьоме місце.

У той же час 76% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку. Найбільш критично респонденти оцінюють боротьбу з корупцією (80% незадоволених) і медичну реформу (75%).

Дослідження проводилося серед населення України віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,0%.

Нагадаємо, згідно з даними попереднього дослідження групи "Рейтинг", партія "Слуга народу" Володимира Зеленського випередила б на виборах президентську "БПП "Солідарність", набравши 6%.