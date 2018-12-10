Зеленський – один з фаворитів президентських перегонів, – експерти

Одним із однозначних фаворитів президентських перегонів експерти називають Володимира Зеленського.

Про це йдеться в матеріалі 24 каналу "Політика і шоубіз: чому українці обирають співаків і акторів?".

Експерти підкреслюють, що його рейтинги вищі, аніж в Святослава Вакарчука, адже він, на відміну від співака, веде кампанію. А частину своїх потенційних виборців втрачає Вакарчук через те, що не говорить чи балотуватиметься в президенти.

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У Вакарчука і Зеленського різні електорати, але вони можуть перетікати один до одного. Цілком ймовірно, що частина демобілізованих прихильників Вакарчука, яким набридло чекати, коли він скаже "так", проявляють більшу симпатію до Зеленського. До того ж Зеленський веде кампанію, є реклама нового сезону серіалу, періодично він нестандартно з'являється перед публікою. Зеленський також поки не говорить "так", але дає зрозуміти, що братиме участь у виборах президента,

– пояснив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Також експерт зауважує, що наразі невідомо, наскільки нові обличчя не з політики є гарними економістами і дипломатами. Але в управлінні державою успіх залежить від уміння організувати процес, делегувати повноваження менеджерам та від самої команди.

"Зеленський може стати феноменом на посту президента і виступити в ролі руйнівника системи, якщо буде діяти нестандартно", – вважає Фесенко.

У той же час Фесенко наголосив, що можливо навіть сам Зеленський не знає, як буде поводити себе у випадку перемоги на президентських виборах.