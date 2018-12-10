20:51
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Зеленський – один з фаворитів президентських перегонів, – експерти

      635 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / obozrevatel.com

      Одним із однозначних фаворитів президентських перегонів експерти називають Володимира Зеленського.

      Про це йдеться в матеріалі 24 каналу "Політика і шоубіз: чому українці обирають співаків і акторів?".

      Експерти підкреслюють, що його рейтинги вищі, аніж в Святослава Вакарчука, адже він, на відміну від співака, веде кампанію. А частину своїх потенційних виборців втрачає Вакарчук через те, що не говорить чи балотуватиметься в президенти.

      Читайте також: Якщо Зеленський піде в президенти України: що варто знати про можливого кандидата

      У Вакарчука і Зеленського різні електорати, але вони можуть перетікати один до одного. Цілком ймовірно, що частина демобілізованих прихильників Вакарчука, яким набридло чекати, коли він скаже "так", проявляють більшу симпатію до Зеленського. До того ж Зеленський веде кампанію, є реклама нового сезону серіалу, періодично він нестандартно з'являється перед публікою. Зеленський також поки не говорить "так", але дає зрозуміти, що братиме участь у виборах президента,
      – пояснив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Також експерт зауважує, що наразі невідомо, наскільки нові обличчя не з політики є гарними економістами і дипломатами. Але в управлінні державою успіх залежить від уміння організувати процес, делегувати повноваження менеджерам та від самої команди.

      "Зеленський може стати феноменом на посту президента і виступити в ролі руйнівника системи, якщо буде діяти нестандартно", – вважає Фесенко.

      У той же час Фесенко наголосив, що можливо навіть сам Зеленський не знає, як буде поводити себе у випадку перемоги на президентських виборах.

      Теги: Новини політики Святослав Вакарчук Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук