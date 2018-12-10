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      Зеленский – один из фаворитов президентской гонки, – эксперты

      258 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / obozrevatel.com

      Одним из однозначных фаворитов президентской гонки эксперты называют Владимира Зеленского.

      Об этом говорится в материале 24 канала "Политика и шоубиз: почему украинцы выбирают певцов и актеров?".

      Эксперты подчеркивают, что его рейтинги выше, чем у Святослава Вакарчука, ведь он, в отличие от певца, ведет кампанию. А часть своих потенциальных избирателей Вакарчук теряет  из-за того, что не говорит будет ли баллотироваться в президенты.

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      У Вакарчука и Зеленского разные электораты, но они могут перетекать друг в друга. Вполне вероятно, что часть демобилизованных поклонников Вакарчука, которым надоело ждать, когда он скажет "да", проявляют большую симпатию к Зеленскому. К тому же Зеленский ведет кампанию, есть реклама нового сезона сериала, периодически он нестандартно появляется перед публикой. Зеленский также пока не говорит "да", но дает понять, что будет участвовать в выборах президента,
      – объяснил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Также эксперт отмечает, что пока неизвестно, насколько новые лица не из политики являются хорошими экономистами и дипломатами. Но в управлении государством успех зависит от умения организовать процесс, делегировать полномочия менеджерам и от самой команды.

      "Зеленский может стать феноменом на посту президента и выступить в роли разрушителя системы, если будет действовать нестандартно", – считает Фесенко.

      В то же время Фесенко отметил, что возможно даже сам Зеленский не знает, как будет вести себя в случае победы на президентских выборах.

      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Святослав Вакарчук Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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