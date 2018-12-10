Зеленский – один из фаворитов президентской гонки, – эксперты

Одним из однозначных фаворитов президентской гонки эксперты называют Владимира Зеленского.

Об этом говорится в материале 24 канала "Политика и шоубиз: почему украинцы выбирают певцов и актеров?".

Эксперты подчеркивают, что его рейтинги выше, чем у Святослава Вакарчука, ведь он, в отличие от певца, ведет кампанию. А часть своих потенциальных избирателей Вакарчук теряет из-за того, что не говорит будет ли баллотироваться в президенты.

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У Вакарчука и Зеленского разные электораты, но они могут перетекать друг в друга. Вполне вероятно, что часть демобилизованных поклонников Вакарчука, которым надоело ждать, когда он скажет "да", проявляют большую симпатию к Зеленскому. К тому же Зеленский ведет кампанию, есть реклама нового сезона сериала, периодически он нестандартно появляется перед публикой. Зеленский также пока не говорит "да", но дает понять, что будет участвовать в выборах президента,

– объяснил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Также эксперт отмечает, что пока неизвестно, насколько новые лица не из политики являются хорошими экономистами и дипломатами. Но в управлении государством успех зависит от умения организовать процесс, делегировать полномочия менеджерам и от самой команды.

"Зеленский может стать феноменом на посту президента и выступить в роли разрушителя системы, если будет действовать нестандартно", – считает Фесенко.

В то же время Фесенко отметил, что возможно даже сам Зеленский не знает, как будет вести себя в случае победы на президентских выборах.