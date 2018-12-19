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      Вакарчук про Зеленського: такого політика не знаю

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      Святослав Вакарчук відповів, чи планує він об'єднуватися із Зеленським
      Святослав Вакарчук відповів, чи планує він об'єднуватися із Зеленським / 24 канал

      Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук переконує, що такого політика як Володимир Зеленський не знає, щоправда йому відомо про Василя Голобородько – персонажа, якого зіграв лідер "95 кварталу".

      Відповідні його слова, передає ресурс "Новое время".

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      "Чи є я готовим до об’єднання із Зеленським. Я такого політика не знаю. Я знаю політика з прізвищем Голобородько (головний персонаж телесеріалу "Слуга народу", роль якого виконав Зеленський – 24 канал)", – підкреслив він.

      За словами, Вакарчука, це дуже цікавий політик, але за українською Конституцією, він не є громадянином України та не проживав тут упродовж останні 10 років.

      "на щастя чи на жаль, – не може балотуватись" Святослав Вакарчук підсумував:

      Щодо самого Зеленського, то музикант додав, що у нього – "занадто мало знань про цю людину".

      Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук закликав українців не купуватися на красиві гасла та не шукати легких рішень.

      що говорять експерти про участь вакарчука та зеленського у виборчих перегонах: 
      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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