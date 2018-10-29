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      Високі рейтинги Зеленського та Вакарчука – це дуже серйозний дзвіночок, – Голобуцький

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      Експерт окреслив перспективи Зеленського та Вакарчука позмагатися за президентське крісло
      Експерт окреслив перспективи Зеленського та Вакарчука позмагатися за президентське крісло / Колаж 24 канал

      Традиційна політична еліта в Україні зараз загралася, оскільки в її діях є лише перформанс, натомість немає змістовного наповнення. Відтак, високі рейтинги лідера "Кварталу" Володимира Зеленського та фронтмена "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука – це дуже серйозний дзвіночок для них. Щоправда, обидвом, якщо вони все ж братимуть участь у виборчих перегонах, буде дуже важко.

      Про це заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, передає УНІАН.

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      "І Вакарчук, і Зеленський, якщо їх буде висунуто – вони найпізніше почнуть свою виборчу кампанію. Більше того, вони свою кампанію зроблять так, що вона буде дуже короткою",– зауважив фахівець.

      За його словами, Вакарчук і Зеленський повинні розуміти, що вони конкурують не просто з політиками, які з’їли не лише собаку на цій справ, а багато чого іншого.

      Вони будуть протистояти командам, які мають величезний досвід, і я впевнений, що і Зеленський, і Вакарчук про себе дізнаються "дуже багато нового", і так чи інакше це буде впливати на виборця", – переконує політолог.

      Водночас Голобуцький наголосив, що українці наразі розуміють різницю між політиком і шоуменом.

      Коли пенсіонер або людина передпенсійного віку прийде на виборчі дільниці та задумається над тим, за кого голосувати, ця людина поставить питання – хто зможе гарантувати виплату пенсій: чи це зможе зробити Порошенко та Тимошенко, чи це зможе зробити Зеленський і Вакарчук. Тому мені здається, що і у Вакарчука і у Зеленського роздмухані рейтинги, і як тільки їх буде висунуто – він почне звужуватись,
      – вважає фахівець.

      Також політолог висунув думку, що високі рейтинги Зеленського та Вакарчука – це "дуже серйозний дзвіночок для традиційної політичної еліти, яка загралася у передвиборчі кампанії, в яких є відсутнім змістове наповнення, натомість є тільки перформанс".

      Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський під час виступу на сцені "Кварталу 95" у дечому з гумористичним підтекстом прокоментував імовірність свого балотування на посаду президента. За його словами, у нього є юридична освіта та немає політичного досвіду, але в обох випадках – це плюс. Також гуморист зауважив, що його зачіпає, коли говорять, що гроші йому на участь у виборах може дати тільки олігарх Ігор Коломойський.

      Додамо, дещо серйознішим щодо таких питань був лідер ОЕ Святослав Вакарчук. Зокрема, музикант наголосив, що його цікавить не посада президента, а зміни в країні. Крім того, виконавець переконує, що стояти осторонь процесів в Україні він не може, відтак, якщо потрібно буде принести у жертву творчість заради змін, він є готовим це зробити.

      Якщо вакарчук і зеленський підуть у президенти: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Президент України Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 Канал
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