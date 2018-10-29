"Мене цікавлять зміни в країні": Вакарчук розповів про свої президентські наміри

У понеділок, 29 жовтня, у Харкові лідер українського музичного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вкотре відповів на запитання щодо участі у виборах президента у 2019 році.

Про це розповів під час лекції у Харкові, передає Українська правда.

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За словами музиканта, його цікавить не посада президента, а зміни в країні.

Я ще раз хочу сказати, не цікавить мене ця посада (президента України, – 24 канал), мене цікавлять зміни в країні,

– заявив Вакарчук.

"Президент – це не роль в серіалі, президент – це серйозна справа. Давайте припинимо дискусії, підете ви в президенти, чи не підете. Це не дискусія сьогоднішнього рівня, вона мене ображає", – наголосив співак.

Вакарчук вважає, що політична культура в країні залишилась радянська.

"Моє завдання – говорити не про обличчя, які повинні прийти до влади, а про політичну культуру. Політична культура має бути змінена. Я бачу в цьому свою мету", – зазначив Святослав Вакарчук.

На уточнення, ким він зараз є: політичним діячем чи музикантом, Вакарчук відповів неоднозначно: "Життя покаже".