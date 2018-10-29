"Меня интересуют изменения в стране": Вакарчук рассказал о своих президентских намерениях

В понедельник, 29 октября, в Харькове лидер украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в очередной раз ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2019 году.

Об этом рассказал во время лекции в Харькове, передает Украинская правда.

Читайте также: Зеленский вышел на второе место в президентской гонке, – опрос

По словам музыканта, его интересует не должность президента, а изменения в стране.

Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины – 24 канал), меня интересуют изменения в стране,

– заявил Вакарчук.

"Президент – это не роль в сериале, президент – это серьезное дело. Давайте прекратим дискуссии, пойдете вы в президенты, не пойдете. Это не дискуссия сегодняшнего уровня, она меня обижает", – отметил певец.

Вакарчук считает, что политическая культура в стране осталась советская.

"Моя задача – говорить не о людях, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", – отметил Святослав Вакарчук.

На уточнение, кем он сейчас является: политическим деятелем или музыкантом, Вакарчук ответил неоднозначно: "Жизнь покажет".