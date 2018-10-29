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      "Меня интересуют изменения в стране": Вакарчук рассказал о своих президентских намерениях

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      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / Фото из открытых источников

      В понедельник, 29 октября, в Харькове лидер украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в очередной раз ответил на вопрос об участии в выборах президента в 2019 году.

      Об этом рассказал во время лекции в Харькове, передает Украинская правда.

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      По словам музыканта, его интересует не должность президента, а изменения в стране.

      Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины – 24 канал), меня интересуют изменения в стране,
      – заявил Вакарчук.

      "Президент – это не роль в сериале, президент – это серьезное дело. Давайте прекратим дискуссии, пойдете вы в президенты, не пойдете. Это не дискуссия сегодняшнего уровня, она меня обижает", – отметил певец.

      Вакарчук считает, что политическая культура в стране осталась советская.

      "Моя задача – говорить не о людях, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", – отметил Святослав Вакарчук.

      На уточнение, кем он сейчас является: политическим деятелем или музыкантом, Вакарчук ответил неоднозначно: "Жизнь покажет".

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Святослав Вакарчук
      Источник: 24 Канал
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