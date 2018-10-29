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      Зеленский вышел на второе место в президентской гонке, – опрос

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский

      Сатирик Владимир Зеленский вышел на второе место в рейтинге возможных кандидатов на пост президента Украины.

      Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, за него проголосовали 9,9% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, который провел Центр исследований и коммуникаций Active Group. Так, один из основателей студии "Квартал 95" обошел действующего президента Петра Порошенко, которого готовы поддержать 8,9% опрошенных. Лидером симпатий украинцев остается Юлия Тимошенко (15,4%). В пятерке фаворитов также певец Святослав Вакарчук. За него свои голоса отдали бы 5,3% респондентов. Анатолий Гриценко на четвертом месте (6,5%).

      Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук являются лидерами так называемого альтернативного выбора. Так, отвечая на вопрос "За кого вы проголосуете, если кандидат, которого вы поддерживаете сейчас, не будет принимать участия в выборах?", 7,3% опрошенных назвали Вакарчука, а 6,2% – Зеленского.

      "Тимошенко здесь идет со значимым отставанием от Вакарчука, а Порошенко имеет только 3%. Это означает, что те люди, которые голосуют за других кандидатов, не хотят голосовать за Порошенко и Тимошенко. А за артистов, новые лица – да", – отметил основатель Active Group Андрей Еременко во время презентации результатов исследования 29 октября в пресс-центре ЛигаБизнесИнформ.

      Во втором туре выборов Зеленский побеждает всех оппонентов, кроме Юлии Тимошенко. Разрыв между ними – около 3%. В то же время, в паре "Зеленский – Порошенко" отрыв актера составляет более 10%.

      Наибольший антирейтинг имеет действующий президент Петр Порошенко. За него ни в коем случае не проголосовали бы 43,1% опрошенных. Деятельностью главы государства недовольны 76% украинцев, а 71% респондентов считает, что дела в стране идут в неправильном направлении. Во втором туре нынешний президент проигрывает всем, кроме Юрия Бойко.

      "Нынешний политический класс зашел в ситуацию банкротства – прежде всего идеологического и мировоззренческого. Вместе с общественным запросом на новые идеи, новые парадигмы, это открывает путь для новых игроков. С учетом большого количества протестного электората – будет интересно. И Зеленский и Вакарчук могут серьезно спутать карты тем политическим игрокам, которые нацелены на президентство", – подчеркнул Валентин Гладких, политический эксперт аналитического портала "Слово и дело".

      Исследование было проведено 19-22 октября на всей территории Украины за исключением оккупированных районов. Опрошено 2253 респондента. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,1%.

      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Юлия Тимошенко Выборы Президента 2019 Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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