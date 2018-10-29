Зеленський вийшов на друге місце у президентських перегонах, – опитування

Сатирик Володимир Зеленський вийшов на друге місце у рейтингу можливих кандидатів на посаду президента України.

Якби вибори відбулися наступної неділі, за нього проголосувало б 9,9% українців. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, яке провів Центр досліджень та комунікацій Active Group. Так, один із засновників студії "Квартал 95" обійшов чинного президента Петра Порошенка, якого готові підтримати 8,9% опитаних. Лідером симпатій українців залишається Юлія Тимошенко (15,4%). У п’ятірці фаворитів також співак Святослав Вакарчук. За нього свої голоси віддали б 5,3% респондентів. Анатолій Гриценко на четвертому місці (6,5%).

Володимир Зеленський та Святослав Вакарчук є лідерами так званого альтернативного вибору. Так, відповідаючи на запитання "За кого ви проголосуєте, якщо кандидат, якого ви підтримуєте зараз, не братиме участі у виборах?", 7,3% опитаних назвали Вакарчука, а 6,2% – Зеленського.

"Тимошенко тут іде зі значущим відставанням від Вакарчука, а Порошенко має тільки 3%. Це означає, що ті люди, які голосують за інших кандидатів, не хочуть голосувати за Порошенка і Тимошенко. А за артистів, нові обличчя – так", – зазначив засновник Active Group Андрій Єременко під час презентації результатів дослідження 29 жовтня у прес-центрі ЛігаБізнесІнформ.

У другому турі виборів Зеленський перемагає всіх опонентів, окрім Юлії Тимошенко. Розрив між ними – близько 3%. Водночас, у парі "Зеленський – Порошенко" відрив актора становить понад 10%.

Найбільший антирейтинг має чинний президент Петро Порошенко. За нього у жодному разі не проголосували б 43,1% опитаних. Діяльністю глави держави незадоволені 76% українців, а 71% респондентів вважає, що справи у країні йдуть у неправильному напрямку. У другому турі нинішній президент програє всім, окрім Юрія Бойка.

"Нинішній політичний клас зайшов у ситуацію банкрутства – насамперед ідеологічного та світоглядного. Разом із суспільним запитом на нові ідеї, нові парадигми, це відкриває шлях для нових гравців. З урахуванням великої кількості протестного електорату – буде цікаво. І Зеленський, і Вакарчук можуть серйозно сплутати карти тим політичним гравцям, які націлені на президентство", – наголосив Валентин Гладких, політичний експерт аналітичного порталу "Слово і діло".

Дослідження було проведене 19-22 жовтня на всій території України за винятком окупованих районів. Опитано 2253 респонденти. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,1%.