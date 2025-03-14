Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса і колишній американський морський піхотинець Нейт Венс розповів 24 Каналу, що він не підтримує політику свого брата щодо України. Однак, вже є позитивні сигнали, які можуть змінити його думки.

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Брат Венса про нападки США на Зеленського

Двоюрідний брат віцепрезидента зауважив, що Джей Ді Венс був і буде залишатись його родиною, він не буде його "бити", щоб переконати. Однак нападки на Зеленського він не підтримує та засуджує.

Я не погоджуюся з тим, як це вирішили. Я хотів би перейти до продуктивності і спробувати продемонструвати, чому треба завадити Росії розширюватися на Захід, до Західної Європи. Пояснити, чому Америці вигідно запобігти цьому,

– наголосив він.

Нейт Венс зауважив, що його двоюрідний брат нещодавно виступив на Fox News та сказав, що готовий до переговорів. Джей Ді Венс, за його переконанням, кілька разів у житті публічно змінював свою думку. Тому його ставлення до України теж може змінитись у кращу сторону, якщо його двоюрідний брат побачить переконливі докази.

"Для мене це має бути оптимістично. Хоч вважають, що він налаштований проти України, є шанс, що належні докази та інформація можуть змінити його думку та переконати продовжувати підтримку України, – сказав він.

Двоюрідний брат віцепрезидента США додав, що з братом у них дуже різні світогляди, причиною чого є різний життєвий досвід. Сам Нейт Венс сказав, що він мав би таку саму позицію щодо України, якби не приїхав сюди воювати.

Нагадаймо, що Нейт Венс воював добровольцем в Україні у батальйоні "Вовки да Вінчі" після вторгнення Росії. Після суперечки в Овальному кабінеті він заявив, що Трамп та його брат влаштували для Зеленського засідку з абсолютною недобросовісністю.