Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса и бывший американский морской пехотинец Нейт Вэнс рассказал 24 Каналу, что он не поддерживает политику своего брата в отношении Украины. Однако, уже есть положительные сигналы, которые могут изменить его мысли.

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Брат Вэнса о нападках США на Зеленского

Двоюродный брат вице-президента отметил, что Джей Ди Вэнс был и будет оставаться его семьей, он не будет его "бить", чтобы убедить. Однако нападки на Зеленского он не поддерживает и осуждает.

Я не согласен с тем, как это было решено. Я хотел бы перейти к продуктивности и попытаться продемонстрировать, почему надо помешать России расширяться на Запад, в Западную Европу. Объяснить, почему Америке выгодно предотвратить это,

– подчеркнул он.

Нейт Вэнс заметил, что его двоюродный брат недавно выступил на Fox News и сказал, что готов к переговорам. Джей Ди Вэнс, по его убеждению, несколько раз в жизни публично менял свое мнение. Поэтому его отношение к Украине тоже может измениться в лучшую сторону, если его двоюродный брат увидит убедительные доказательства.

"Для меня это должно быть оптимистично. Хотя считают, что он настроен против Украины, есть шанс, что надлежащие доказательства и информация могут изменить его мнение и убедить продолжать поддержку Украины, – сказал он.

Двоюродный брат вице-президента США добавил, что с братом у них очень разные мировоззрения, причиной чего является разный жизненный опыт. Сам Нейт Вэнс сказал, что он имел бы такую же позицию по Украине, если бы не приехал сюда воевать.

Напомним, что Нейт Вэнс воевал добровольцем в Украине в батальоне "Волки да Винчи" после вторжения России. После спора в Овальном кабинете он заявил, что Трамп и его брат устроили для Зеленского засаду с абсолютной недобросовестностью.