Чи правда, що Святослав Вакарчук йде у президенти України? Чутки про те, що Святослав Вакарчук, ймовірно, таки візьме участь у виборах 2019, точаться з початку 2018 року, коли його ім'я раптово потрапило у топ-3 президентського рейтингу.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Серед ймовірних і доволі неочікуваних кандидатів – музикант Святослав Вакарчук, який викликав на політичній арені чималий переполох.

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Наприкінці 2017 року він посів третє місце в "президентських" рейтингах, пропустивши поперед себе лише Петра Порошенка та Юлію Тимошенко. А як для музиканта – це дуже солідний ривок.

Святослав Вакарчук – коротка біографія

Народився 14 травня 1975 року ( 43 роки ) у місті Мукачево Закарпатської області.

) у місті Мукачево Закарпатської області. Освіта: перша вища – Львівський національний університет ім. Івана Франка, спеціалізація — теоретична фізика. Друга вища освіта — ЛНУ, спеціалізація – міжнародна економіка. Кандидат фізико-математичних наук. Також був учасником світової стипендіальної програми у Єльському університеті (США) та провів семестр у Стенфордському університеті (США) у якості викладача та студента одночасно, де вивчав державотворення .

перша вища – Львівський національний університет ім. Івана Франка, спеціалізація — теоретична фізика. Друга вища освіта — ЛНУ, спеціалізація – міжнародна економіка. Кандидат фізико-математичних наук. Також був учасником світової стипендіальної програми у Єльському університеті (США) та провів семестр у Стенфордському університеті (США) у якості викладача та студента одночасно, де вивчав . Сімейний стан: одружений. Дружина – стиліст Ляля Фонарьова. Спільних дітей нема, але у Лялі є донька Діана від першого шлюбу.

одружений. Дружина – стиліст Ляля Фонарьова. Спільних дітей нема, але у Лялі є донька Діана від першого шлюбу. Професійна діяльність: вокаліст, музикант та лідер рок-гурту "Океан Ельзи", композитор, громадський діяч. Співзасновник Центру економічної стратегії та Фонду "Люди майбутнього", посол доброї волі Програми Розвитку ООН для молоді в Україні, народний депутат України 6-го скликання (від 2007 до 2008).

Святослав Вакарчук – лідер гурту "Океан Ельзи"

Заява Вакарчука про участь у виборах президента України 2019

Такої заяви від Святослава наразі не прозвучало. Ба більше, через постійний тиск з боку суспільства вже кілька разів Вакарчук публічно відхрещувався від президентських амбіцій.

Мене весь час запитують щодо присутності у політичних рейтингах, президентських амбіцій, бажання або небажання балотуватися на виборах. А історія в тому, що, що б я вам не відповів, ви все одно не повірите,

– пояснив музикант.

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Він заявив, що не має наміру балотуватися у президенти України, але вважає, що всі українці разом мають брати участь у творенні держави та робити її кращою і успішнішою. І це не залежить від віку, фаху, роду занять чи місця поживання.

Святослав Вакарчук про 10 кроків реформування України – відео

А вже 15 вересня під час проведення 15-ї "Ялтинської європейської стратегії" у Києві, коли його вкотре запитали про плани на президентське крісло, Вакарчук відповів:

Мені багато що подобається у музиці та житті, але найбільше – це тримати у напрузі. Я не можу приймати таке рішення, спілкуючись з журналістом.

Тож інтрига триває.

Президентський рейтинг Вакарчука

За даними найновішого опитування "Моніторинг електоральних настроїв українців", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", президентський топ-10 виглядає так:

13,2% – за Юлію Тимошенко

7,8% – за Володимира Зеленського

6,8% – за Петра Порошенка

6,6% – за Анатолія Гриценка

5,7% – за Юрія Бойка

5,4% – за Вадима Рабіновича

5,2% – за Олега Ляшка

5,0% – за Святослава Вакарчука

2,4% – за Андрія Садового

1,9% – за Олександра Шевченка

Вакарчук доволі серйозно опустився у рейтингу, адже ще навесні він впевнено входив у топ-трійку. Та попри дані опитування, як в людини, непричетної до влади, у Святослава досі зберігається високий рівень довіри серед населення.

Святослав Вакарчук на Майдані під час Революції Гідності

24 жовтня видання LIGA.net з посиланням на дані декількох джерел, повідомило, що Святослав Вакарчук таки заявить про рішення брати участь в президентських виборах в кінці року.

У вересні відбулася закрита зустріч з послами Великої сімки і Євросоюзу, де музикант нібито пообіцяв дипломатам піти на вибори,

– йдеться у статті.

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Хоч Святослав Вакарчук заперечує свої політичні амбіції, суспільство очікує, що все ж він заявить про участь у президентських виборах. Нагадаємо, останній день подачі заяв від кандидатів до ЦВК закінчується 4 лютого 2019 року. Тож часу на інтригу ще більш, ніж достатньо.

А ще не забуваймо про те, що напередодні великого концерту до Дня Незалежності ОЕ презентували композицію "Скільки нас" з багатозначною заставкою до пісні у вигляді виборчого бюлетеня. Інтрига затягується...

Святослав Вакарчук – кандидат в президенти України?

Політична діяльність

У 2007 році Вакарчук вже пробував себе у ролі політика – хоч і не був членом жодної політичної партії, він взяв участь у позачергових виборах до Верховної Ради 15-м номером у списку пропрезидентського блоку "Наша Україна — Народна самооборона" та був обраний нардепом по багатомандатному загальнодержавному округу.

Святослав був членом Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформації та членом груп з міжпарламентських зв'язків. За цей час він не подавав законопроектів, подав дві поправки, одна з яких була врахована. І у грудні 2008 року добровільно склав депутатські повноваження.

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Святослав Вакарчук: громадська позиція

Попри не надто яскраву кар'єру у якості депутата, все ж громадська позиція у Вакарчука виражена доволі чітко.

Він був активним учасником Помаранчевої революції. Музикант став послом доброї волі Програми Розвитку ООН для молоді в Україні, бере участь у багатьох соціальних, благодійних та культурних проектах, проводить зустрічі зі студентами.

Чи братиме Святослав Вакарчук участь у президентських виборах 2019?

Святослав Вакарчук оприлюднив "Звернення до молодих" і закликав молодь припинити розділяти одне одного за регіоном проживання чи політичними вподобаннями.

Також під час кривавих подій Революції гідності у 2014 році Святослав Вакарчук закликав тоді ще чинного президента України Віктора Януковича зупинити кровопролиття на Майдані.

Цьогоріч Святослав Вакарчук висловився проти експлуатації тварин в цирку, озвучив 10 кроків реформування України та записав відеозвернення на підтримку незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

В одному зі свіжих соціологічних опитувань українці висловили думку, що Святослав Вакарчук є найменш вигідним для Росії ймовірним кандидатом у президенти України.

Щодо ситуації з Донбасом, то на думку музиканта, в України нема способу зупинити війну на сході, оскільки вона ініційована Москвою і тут все залежатиме від волі Кремля. Окрім того, він вважає, що у Росії не визнають самого факту існування України, як повноцінної незалежної суверенної держави. Тож Кремль ніколи не залишить нашу державу у спокої.

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Вакарчук і Зеленський можуть серйозно зашкодити старим лідерам у президентських перегонах

Хто може потрапити у команду Вакарчука?

Святослав Вакарчук – дуже цікава кандидатура на пост президента України. Окрім того, на думку низки політологів, зокрема, голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, такі кандидати, як Вакарчук і Зеленський, можуть серйозно "змішати всім карти".

Вони вже це зробили з рейтингами. Крім того, якщо хтось з них не братиме участі у виборах, то відразу можуть різко вирости шанси іншого. І він може серйозно претендувати на вихід до другого туру. Вакарчук і Зеленський чіпляють тим, що вони не політики, але досить яскраві постаті. Їх слабке місце – відсутність політичного і управлінського досвіду,

– зазначив політолог.

Якщо Вакарчук таки заявить про свою кандидатуру на пост президента України, то до його команди можуть увійти президент інвестиційного фонду Dragon Capital Томаш Фіала, екс-міністр Мінекономрозвитку Айварас Абромавічус, олігарх Віктор Пінчук та "права рука" Вакарчука у громадській діяльності та бізнесі Юрій Герасименко, який очолює компанію Susy Production, зазначає LIGA.net.

Окрім того, імовірно, Святослав Вакарчук спробує об'єднатись зі ще одним демократичним табором.

Повинні з'явитися лідери, особистий приклад яких стане сигналом початку змін. Але і суспільство має бути готовим змінюватися. І створювати запит на таких лідерів. І тільки одночасність цих процесів може дати результат,

– казав раніше музикант.

Дивіться відео про ймовірне президентство Вакарчука:

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