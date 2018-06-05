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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Вакарчук вкотре прокоментував свої президентські амбіції та зробив заяву про політику

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Святослав Вакарчук ухилився від прямої відповіді на питання про плани щодо президентства
Святослав Вакарчук ухилився від прямої відповіді на питання про плани щодо президентства / News.online.ua

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вже не вперше прокоментував чутки про можливу його участь у виборах президента у 2019 році. Так, музикант заявив, що жодній його відповіді все одно не повірять.

Про це Вакарчук розповів в інтерв'ю Elle після повернення зі Стенфордського університету.

"Мене весь час запитують щодо присутності у політичних рейтингах, президентських амбіцій, бажання або небажання балотуватися на виборах. А історія в тому, що, що б я вам не відповів, ви все одно не повірите", – сказав лідер "Океану Ельзи".

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При цьому він наголосив, що "участь у політиці, у виборах – це тільки один з варіантів змінити суспільство".

Це ж не президент і не імператор зробили, наприклад, японців японцями. Це японці зробили Японію такою, якою вона є. Потрібно чесно подивитися на себе в дзеркало і визнати, що головна проблема не в конкретних політиках, а в самому суспільстві,
– висловив переконання Вакарчук.

Він додав, що на сьогодні багато політиків "паразитують" на найважливіших цінностях.

"Повинні з'явитися лідери, особистий приклад яких стане сигналом початку змін. Але і суспільство має бути готовим змінюватися. І створювати запит на таких лідерів. І тільки одночасність цих процесів може дати результат", – наголосив музикант.

До слова, згідно із соціологічним опитуванням, чинний глава держави Петро Порошенко став би лише четвертим у першому турі президентських виборів, якби вони відбулися у квітні 2018 року і в них брали б участь актор Володимир Зеленський та музикант Святослав Вакарчук.

Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Президент України
Джерело: 24 Канал
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