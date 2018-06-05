Вакарчук еще раз прокомментировал свои президентские амбиции и сделал заявление о политике

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук уже не впервые прокомментировал слухи о возможном его участии в выборах президента в 2019 году. Так, музыкант заявил, что ни одному его ответу все равно не поверят.

Об этом Вакарчук рассказал в интервью Elle после возвращения из Стэнфордского университета.

"Меня все время спрашивают о присутствии в политических рейтингах, президентских амбициях, желании или нежелании баллотироваться на выборах. А история в том, что, что бы я вам не ответил, вы все равно не поверите", – сказал лидер "Океана Эльзы".

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При этом он подчеркнул, что "участие в политике, в выборах – это только один из вариантов изменить общество".

Это же не президент и не император сделали, например, японцев японцами. Это японцы сделали Японию такой, какой она есть. Нужно честно посмотреть на себя в зеркало и признать, что главная проблема не в конкретных политиках, а в самом обществе,

– убежден Вакарчук.

Он добавил, что на сегодня много политиков "паразитируют" на важнейших ценностях.

"Должны появиться лидеры, личный пример которых станет сигналом к началу изменений. Но и общество должно быть готовым меняться. И создавать запрос на таких лидеров. И только одновременность этих процессов может дать результат", – отметил музыкант.

К слову, согласно социологическим опросам, действующий глава государства Петр Порошенко стал бы только четвертым в первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в апреле 2018 года и в них принимали бы участие актер Владимир Зеленский и музыкант Святослав Вакарчук.