Іво Бобул оцінив Вакарчука та Зеленського як своїх конкурентів на виборах президента

Відомий український співак і композитор Іво Бобул, який планує брати участь у виборах президента 2019 року, дав оцінку лідерові гурту "Океан Ельзи" Святославові Вакарчуку та керівникові "Студії "Квартал 95" Володимирові Зеленському як суперникам на у передвиборчій гонці.

Свої думки Іво Бобул висловив в інтерв’ю виданню "Страна".

На запитання, чи розцінює він Вакарчука як конкурента на президентських виборах, Іво Бобул відповів "Звичайно". А на запитання: "Він може вас перемогти?" український співак сказав: "А як же, в житті всяке буває. Він досить серйозна людина".

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Іво Бобул також визнав, що гідну конкуренцію йому на виборах президента може скласти і Зеленський.

У своєму полі він талановитий. Вони обидва прекрасні грамотні хлопці, не дурні, і прекрасно розуміють, що вони роблять. На 100% впевненим бути у своїй перемозі може тільки дурень. Народ України, я вважаю, дуже мудрий. Його стільки років мучили і в різних позах мали, що, я думаю, він вже дозрів сприймати світ по-іншому. Що є люди, які просто хочуть, щоб Україна жила краще – сьогодні, а не завтра,

– розповів український співак.

Нагадаємо, 22 травня Іво Бобул заявив, що має намір брати участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2019 році і вже починає збирати гроші на виборчу кампанію.



До слова, згідно із соціологічним опитуванням, чинний глава держави Петро Порошенко став би лише четвертим у першому турі президентських виборів, якби вони відбулися у квітні і в них брали б участь актор Володимир Зеленський та співак Святослав Вакарчук.