Правда ли, что Святослав Вакарчук идет в президенты Украины? Слухи о том, что Святослав Вакарчук, вероятно, все же примет участие в выборах 2019, ведутся с начала 2018 года, когда его имя внезапно попало в топ-3 президентского рейтинга.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Среди вероятных и довольно неожиданных кандидатов – музыкант Святослав Вакарчук, который вызвал на политической арене немалый переполох.

Читайте также: Если Зеленский пойдет в президенты Украины: что следует знать о возможном кандидате

В конце 2017 года он занял третье место в "президентских" рейтингах, пропустив вперед только Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. А как для музыканта – это очень солидный рывок.

Святослав Вакарчук – краткая биография

Родился 14 мая 1975 года ( 43 года ) в городе Мукачево Закарпатской области.

) в городе Мукачево Закарпатской области. Образование: первое высшее – Львовский национальный университет им. Ивана Франко, специализация — теоретическая физика. Второе высшее образование — ЛНУ, специализация – международная экономика. Кандидат физико-математических наук. Также был участником мировой стипендиальной программы в Йельском университете (США) и провел семестр в Стэнфордском университете (США) в качестве преподавателя и студента одновременно, где изучал государственность .

первое высшее – Львовский национальный университет им. Ивана Франко, специализация — теоретическая физика. Второе высшее образование — ЛНУ, специализация – международная экономика. Кандидат физико-математических наук. Также был участником мировой стипендиальной программы в Йельском университете (США) и провел семестр в Стэнфордском университете (США) в качестве преподавателя и студента одновременно, где изучал . Семейное положение: женат. Жена – стилист Ляля Фонарева. Общих детей нет, но у Ляли есть дочь Диана от первого брака.

женат. Жена – стилист Ляля Фонарева. Общих детей нет, но у Ляли есть дочь Диана от первого брака. Профессиональная деятельность: вокалист, музыкант и лидер рок-группы "Океан Ельзи", композитор, общественный деятель. Соучредитель Центра экономической стратегии и Фонда "Люди будущего", посол доброй воли Программы Развития ООН для молодежи в Украине, народный депутат Украины 6-го созыва (от 2007 до 2008).

Святослав Вакарчук – лидер группы "Океан Эльзы"

Заявление Вакарчука об участии в выборах президента Украины 2019

Такого заявления от Святослава пока не прозвучало. Более того, из-за постоянного давления со стороны общества уже несколько раз Вакарчук публично открещивался от президентских амбиций.

Меня все время спрашивают о присутствии в политических рейтингах, президентских амбициях, желании или нежелании баллотироваться на выборах. А история в том, что что бы я вам не ответил, вы все равно не поверите,

– объяснил музыкант.

Читайте также: Выборы президента: что нужно знать украинцам?

Он заявил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины, но считает, что все украинцы вместе должны участвовать в созидании государства и делать его лучше и успешнее. И это не зависит от возраста, профессии, рода занятий или места проживания.

Святослав Вакарчук о 10 шагах реформирования Украины – видео

А уже 15 сентября во время проведения 15-й "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, когда его в очередной раз спросили о планах на президентское кресло, Вакарчук ответил:

Мне многое нравится в музыке и жизни, но больше всего – это держать в напряжении. Я не могу принимать такое решение, общаясь с журналистом.

Поэтому интрига продолжается.

Президентский рейтинг Вакарчука

По данным новейшего опроса "Мониторинг электоральных настроений украинцев", проведенного Социологической группой "Рейтинг", президентский топ-10 выглядит так:

13,2% – за Юлию Тимошенко

7,8% – за Владимира Зеленского

6,8% – за Петра Порошенко

6,6% – за Анатолия Гриценко

5,7% – за Юрия Бойко

5,4% – за Вадима Рабиновича

5,2% – за Олега Ляшко

5,0% – за Святослава Вакарчука

2,4% – за Андрея Садового

1,9% – за Александра Шевченко

Вакарчук довольно серьезно опустился в рейтинге, ведь еще весной он уверенно входил в топ-тройку. Но несмотря на данные опроса, как у человека, непричастного к власти, у Святослава до сих пор сохраняется высокий уровень доверия среди населения.

Святослав Вакарчук на Майдане во время Революции Достоинства

24 октября издание LIGA.net со ссылкой на данные нескольких источников, сообщило, что Святослав Вакарчук все же заявит о решении участвовать в президентских выборах в конце года.

В сентябре состоялась закрытая встреча с послами Большой семерки и Евросоюза, где музыкант якобы пообещал дипломатам пойти на выборы,

– говорится в статье.

Читайте также: Почему Вакарчуку и Зеленскому не стоит идти в Президенты Украины

Хоть Святослав Вакарчук отрицает свои политические амбиции, общество ожидает, что все же он заявит об участии в президентских выборах. Напомним, последний день подачи заявлений от кандидатов в ЦИК истекает 4 февраля 2019 года. Поэтому времени на интригу еще более, чем достаточно.

А еще не забывайте о том, что накануне большого концерта ко Дню Независимости ОЭ презентовали композицию "Сколько нас" с многозначительной заставкой к песне в виде избирательного бюллетеня. Интрига затягивается...

Святослав Вакарчук – кандидат в президенты Украины?

Политическая деятельность

В 2007 году Вакарчук уже пробовал себя в роли политика – хоть и не был членом ни одной политической партии, он принял участие во внеочередных выборах в Верховную Раду 15-м номером в списке пропрезидентского блока "Наша Украина — Народная самооборона" и был избран нардепом по многомандатному общегосударственному округу.

Святослав был членом Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информации, членом групп по межпарламентским связям. За это время он не подавал законопроектов, подал две поправки, одна из которых была учтена. И в декабре 2008 года добровольно сложил депутатские полномочия.

Читайте также: Выборы президента 2019: главные даты избирательной кампании в инфографике

Святослав Вакарчук: гражданская позиция

Несмотря на не слишком яркую карьеру в качестве депутата, все же гражданская позиция у Вакарчука выражена довольно четко.

Он был активным участником Оранжевой революции. Музыкант стал послом доброй воли Программы Развития ООН для молодежи в Украине, принимает участие во многих социальных, благотворительных и культурных проектах, проводит встречи со студентами.

Будет ли Святослав Вакарчук принимать участие в президентских выборах 2019?

Святослав Вакарчук обнародовал "Обращение к молодым" и призвал молодежь перестать разделять друг друга по региону проживания или политическим предпочтениям.

Также во время кровавых событий Революции достоинства в 2014 году Святослав Вакарчук призвал тогда еще действующего президента Украины Виктора Януковича остановить кровопролитие на Майдане.

В этом году Святослав Вакарчук высказался против эксплуатации животных в цирке, озвучил 10 шагов реформирования Украины и записал видеообращение в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

В одном из свежих социологических опросов украинцы высказали мнение, что Святослав Вакарчук является наименее выгодным для России вероятным кандидатом в президенты Украины.

Что касается ситуации с Донбассом, то, по мнению музыканта, в Украины нет способа остановить войну на востоке, поскольку она инициирована Москвой и здесь все будет зависеть от воли Кремля. Кроме того, он считает, что в России не признают самого факта существования Украины, как полноценного независимого суверенного государства. Поэтому Кремль никогда не оставит нашу страну в покое.

Читайте также: Как менялись рейтинги политиков и партий в Украине после выборов: инфографика

Вакарчук и Зеленский могут серьезно навредить старым лидерам в президентской гонке

Кто может попасть в команду Вакарчука?

Святослав Вакарчук – очень интересная кандидатура на пост президента Украины. Кроме того, по мнению ряда политологов, в частности, председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, такие кандидаты, как Вакарчук и Зеленский, могут серьезно "смешать всем карты".

Они уже это сделали с рейтингами. Кроме того, если кто-то из них не будет принимать участия в выборах, то сразу могут резко вырасти шансы другого. И он может серьезно претендовать на выход во второй тур. Вакарчук и Зеленский цепляют тем, что они не политики, но достаточно яркие фигуры. Их слабое место – отсутствие политического и управленческого опыта,

– отметил политолог.

Если Вакарчук все же заявит о своей кандидатуре на пост президента Украины, то в его команду могут войти президент инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала, экс-министр Минэкономразвития Айварас Абромавичус, олигарх Виктор Пинчук и "правая рука" Вакарчука в общественной деятельности и бизнесе Юрий Герасименко, который возглавляет компанию Susy Production, отмечает LIGA.net.

Кроме того, вероятно, Святослав Вакарчук попытается объединиться с еще одним демократическим лагерем.

Должны появиться лидеры, личный пример которых станет сигналом к началу изменений. Но и общество должно быть готово меняться. И создавать запрос на таких лидеров. И только одновременность этих процессов может дать результат,

– говорил музыкант.

Смотрите видео о вероятном президентстве Вакарчука:

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы