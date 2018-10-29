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      Высокие рейтинги Зеленского и Вакарчука – это очень серьезный звоночек, – Голобуцкий

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      Эксперт очертил перспективы Зеленского и Вакарчука побороться за президентское кресло
      Эксперт очертил перспективы Зеленского и Вакарчука побороться за президентское кресло / Коллаж: 24 Канал

      Традиционная политическая элита в Украине сейчас заигралась, поскольку в ее действиях виден только перформанс, зато нет содержательного наполнения. Так что высокие рейтинги лидера "Квартала" Владимира Зеленского и фронтмена "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука – это очень серьезный звоночек для них. Правда, обоим, если они все же будут участвовать в избирательной гонке, будет очень трудно.

      Об этом заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, передает УНИАН.

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      "И Вакарчук, и Зеленский, если их выдвинут – они позже начнут свою избирательную кампанию. Более того, они свою кампанию сделают так, что она будет очень короткой",– отметил специалист.

      По его словам, Вакарчук и Зеленский должны понимать, что они конкурируют не просто с политиками, которые съели не только собаку в этом деле, а много чего другого.

      Они будут противостоять командам, которые имеют огромный опыт, и я уверен, что и Зеленский и Вакарчук о себе узнают "очень много нового", и так или иначе это будет влиять на избирателя", – убеждает политолог.

      В то же время Голобуцкий подчеркнул, что украинцы сейчас понимают разницу между политиком и шоуменом.

      Когда пенсионер или человек предпенсионного возраста придет на избирательные участки и задумается над тем, за кого голосовать, этот человек поставит вопрос – кто сможет гарантировать выплату пенсий: это сможет сделать Порошенко и Тимошенко, или это сможет сделать Зеленский и Вакарчук. Поэтому мне кажется, что и у Вакарчука и у Зеленского раздутые рейтинги, и как только их выдвинут – он начнет сужаться,
      – считает специалист.

      Также политолог предположил, что высокие рейтинги Зеленского и Вакарчука – это "очень серьезный звоночек для традиционной политической элиты, которая заигралась в предвыборные кампании, в которых отсутствует смысловое наполнение, а есть только перформанс".

      Напомним, недавно Владимир Зеленский во время выступления на сцене "Квартала 95" несколько с юмористическим подтекстом прокомментировал вероятность своего баллотирования на пост президента. По его словам, у него есть юридическое образование и нет политического опыта, но в обоих случаях – это плюс. Также юморист отметил, что его задевает, когда говорят, что деньги ему на участие в выборах может дать только олигарх Игорь Коломойский.

      Добавим, несколько серьезнее в таких вопросах был лидер ОЕ Святослав Вакарчук. В частности, музыкант отметил, что его интересует не должность президента, а изменения в стране. Кроме того, исполнитель убеждает, что стоять в стороне от процессов в Украине он не может, следовательно, если нужно будет принести в жертву творчество ради изменений, он готов это сделать.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Президент Украины Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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