Я готов жертвовать творчеством, чтобы менять страну, – Вакарчук

Лидер украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что если понадобится жертвовать творчеством ради того, чтобы со всеми менять страну, то он готов это сделать.

Об этом он рассказал 29 октября во время лекции в Харькове, передает Украинская правда.

Читайте также: "Меня интересуют изменения в стране": Вакарчук рассказал о своих президентских намерениях

По его словам, сейчас в Украине он ассоциируется с политическим деятелем, а не с музыкантом.

"Я бы очень хотел, был бы счастлив, если бы на запрос моего имени выходила только музыка, только песни, новые видео в YouTube, концертные записи. Но я так не могу", – пояснил Вакарчук.

Артист заявил, что своими сильными сторонами считает умение вдохновлять людей и объединять какой-то идеей, и он делает это на сцене будучи музыкантом и общественным деятелем.

"Случится ли так, что я когда-то буду делать это на сцене или в других местах, будучи политиком? Вопрос открыт. Но стоять в стороне я точно не могу. Если нужно будет принести в жертву творчество, ограничить себя в творчестве, ради того, чтобы менять страну вместе со всеми, я готов принести такую жертву", – отметил музыкант.