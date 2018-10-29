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      Я готов жертвовать творчеством, чтобы менять страну, – Вакарчук

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      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / Фото из открытых источников

      Лидер украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что если понадобится жертвовать творчеством ради того, чтобы со всеми менять страну, то он готов это сделать.

      Об этом он рассказал 29 октября во время лекции в Харькове, передает Украинская правда.

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      По его словам, сейчас в Украине он ассоциируется с политическим деятелем, а не с музыкантом.

      "Я бы очень хотел, был бы счастлив, если бы на запрос моего имени выходила только музыка, только песни, новые видео в YouTube, концертные записи. Но я так не могу", – пояснил Вакарчук.

      Артист заявил, что своими сильными сторонами считает умение вдохновлять людей и объединять какой-то идеей, и он делает это на сцене будучи музыкантом и общественным деятелем.

      "Случится ли так, что я когда-то буду делать это на сцене или в других местах, будучи политиком? Вопрос открыт. Но стоять в стороне я точно не могу. Если нужно будет принести в жертву творчество, ограничить себя в творчестве, ради того, чтобы менять страну вместе со всеми, я готов принести такую жертву", – отметил музыкант.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Святослав Вакарчук Выборы Президента 2019 Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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