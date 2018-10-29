Я готовий жертвувати творчістю, аби змінювати країну, – Вакарчук

Лідер українського музичного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, якщо знадобиться жертвувати творчістю заради того, аби з усіма змінювати країну, то готовий це зробити.

Про це розповів 29 жовтня під час лекції у Харкові, передає Українська правда.

Читайте також: "Мене цікавлять зміни в країні": Вакарчук розповів про свої президентські наміри

За його словами, наразі в Україні він асоціюється з політичним діячем, аніж з музикантом.

"Я би дуже хотів, був би щасливий, якби на запит мого імені виходила тільки музика, тільки пісні, нові відео в YouTube, концертні записи. Але я так не можу", – пояснив Вакарчук.

Артист заявив, що своїми сильними сторонами вважає вміння надихати людей та об'єднувати якоюсь ідеєю, і він робить це на сцені будучи музикантом та громадським діячем.

"Чи станеться так, що я колись буду робити це на сцені чи в інших місцях, будучи політиком? Питання відкрите. Але стояти осторонь я точно не можу. Якщо потрібно буде принести в жертву творчість, обмежити себе у творчості, заради того, щоб змінювати країну разом з усіма, я готовий принести таку жертву", – зазначив музикант.