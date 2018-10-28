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      Зеленський відверто поговорив із глядачами про свою участь у виборах президента: відео

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      Зеленський розповів про свою участь у президентських виборах-2019
      Зеленський розповів про свою участь у президентських виборах-2019 / Фото з вільних мереж

      Український шоумен, співзасновник "Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський зробив публічну заяву про свою участь у виборах президента у 2019. Ця заява прозвучала час концерту "Вечірній квартал", який транслювався на телебаченні 27 жовтня.

      Про це свідчить відповідне відео, опубліковане на YouTube-каналі "Студія "Квартал 95 Online".

      Так, під час свого виступу Зеленський зізнався, що останнім часом його життя перетворилося на кошмар. За словами артиста, його засипають питаннями, чи справді він вирішив брати участь у президентських виборах-2019.

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      "У мене є юридична освіта – і це плюс для мене. Але... у мене немає політичного досвіду... І це жирний плюс!..", – зазначив Зеленський.

      Я йти в президенти не хо...ча, подивимося,
      – сказав у кінці свого виступу шоумен.

      Зеленський також зазначив, що його зачіпає, коли говорять, що гроші йому на участь у виборах може дати тільки олігарх Ігор Коломойський.

      Актор також поставив глядачам кілька питань щодо своєї участі у виборах президента, і останнє звучало так: "Хто за те, щоб я не йшов у президенти, а вам повернули гроші за квитки?". Ніхто в залі руку не підняв. Євген Кошовий у відповідь запитав к Зеленського: "А ти справді збирався повернути гроші за квитки?". "Звичайно ні", – відповів Зеленський. "Тоді ти готовий йти в президенти", – зазначив Кошовий.

      Дивіться відео, де Зеленський говорить про президентство:

       

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Квартал 95 Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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