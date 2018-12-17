Президентські перегони: Святослав Вакарчук закликає українців не купуватися на красиві гасла

В кулуарах зустрічі "Україна в 2019-му", яку проводило в Мистецькому арсеналі видання "Новое Врємя", український співак Святослав Вакарчук закликав не купуватися на красиві гасла і не шукати легких рішень.

До президенських перегонів Святослав Вакарчук не поспішає.

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Співак все ще відмовляється коментувати власні президентські амбіції.

Красиві обгортки, які домінують в світовій, а особливо українській політиці, можуть приспати нашу пильність і зробити нам коростроково приємно. Але бійтесь легких рішень, бо від них в кінці тільки буде більш боляче,

– сказав Вакарчук.

За словами головного редактора видання "Новое Время" Віталія Сича, існує запит на так звану третю силу – нові обличчя, які ще не забронзовіли. "Але я зараз таких кандидатів не бачу. Мені цікава думка Вакарчука, бо в тримає інтригу вже півроку, не говорить ні "так", ні "ні", – додав Сич.

Відеокоментар Святослава Вакарчука: