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      Президентські перегони: Святослав Вакарчук закликає українців не купуватися на красиві гасла

      661 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / uk.etcetera.media

      В кулуарах зустрічі "Україна в 2019-му", яку проводило в Мистецькому арсеналі видання "Новое Врємя", український співак Святослав Вакарчук закликав не купуватися на красиві гасла і не шукати легких рішень.

      До президенських перегонів Святослав Вакарчук не поспішає.

      Читайте також: Вибори Президента України: чому Зеленський і Вакарчук серед фаворитів

      Співак все ще відмовляється коментувати власні президентські амбіції.

      Красиві обгортки, які домінують в світовій, а особливо українській політиці, можуть приспати нашу пильність і зробити нам коростроково приємно. Але бійтесь легких рішень, бо від них в кінці тільки буде більш боляче,
      – сказав Вакарчук.

      За словами головного редактора видання "Новое Время" Віталія Сича, існує запит на так звану третю силу – нові обличчя, які ще не забронзовіли. "Але я зараз таких кандидатів не бачу. Мені цікава думка Вакарчука, бо в тримає інтригу вже півроку, не говорить ні "так", ні "ні", – додав Сич.

      Відеокоментар Святослава Вакарчука:

       

      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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