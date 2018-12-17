Президентские гонки: Святослав Вакарчук призывает украинцев не покупаться на красивые лозунги
В кулуарах встречи "Украина в 2019-м", которую проводило в Мыстецком арсенале издание "Новое Время", украинский певец Святослав Вакарчук призвал не покупаться на красивые лозунги и не искать легких решений.
К президенским гонкам Святослав Вакарчук не спешит.
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Певец все еще отказывается комментировать собственные президентские амбиции.
Красивые обертки, которые доминируют в мировой, а особенно украинской политике, могут усыпить нашу бдительность и сделать нам кратковременно приятно. Но бойтесь легких решений, потому что от них в конце только будет больнее,
– сказал Вакарчук.
По словам главного редактора издания "Новое Время" Виталия Сыча, существует запрос на так называемую третью силу – новые лица, которые еще не забронзовели. "Но я таких кандидатов не вижу. Мне интересно мнение Вакарчука, потому что он держит интригу уже полгода, не говорит ни "да" ни "нет", – добавил Сыч.
Видеокомментарий Святослава Вакарчука: