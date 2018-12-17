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      Президентские гонки: Святослав Вакарчук призывает украинцев не покупаться на красивые лозунги

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      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / uk.etcetera.media

      В кулуарах встречи "Украина в 2019-м", которую проводило в Мыстецком арсенале издание "Новое Время", украинский певец Святослав Вакарчук призвал не покупаться на красивые лозунги и не искать легких решений.

      К президенским гонкам Святослав Вакарчук не спешит.

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      Певец все еще отказывается комментировать собственные президентские амбиции.

      Красивые обертки, которые доминируют в мировой, а особенно украинской политике, могут усыпить нашу бдительность и сделать нам кратковременно приятно. Но бойтесь легких решений, потому что от них в конце только будет больнее,
      – сказал Вакарчук.

      По словам главного редактора издания "Новое Время" Виталия Сыча, существует запрос на так называемую третью силу – новые лица, которые еще не забронзовели. "Но я таких кандидатов не вижу. Мне интересно мнение Вакарчука, потому что он держит интригу уже полгода, не говорит ни "да" ни "нет", – добавил Сыч.

      Видеокомментарий Святослава Вакарчука:

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Святослав Вакарчук
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 17 декабря
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