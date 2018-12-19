Вакарчук о Зеленском: такого политика не знаю

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук утверждает, что такого политика как Владимир Зеленский не знает, правда ему известно о Василие Голобородько – персонаже, которого сыграл лидер "95 квартала".

Соответствующие его слова, передает ресурс "Новое время".

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"Готов ли я к объединению с Зеленским. Я такого политика не знаю. Я знаю политика с фамилией Голобородько (главный персонаж телесериала "Слуга народа", роль которого исполнил Зеленский – 24 канал)", – подчеркнул он.

По словам Вакарчука, это очень интересный политик, но по украинской Конституции, он не является гражданином Украины и не проживал здесь в течение последних 10 лет.

"К счастью или к сожалению, – не может баллотироваться" – подытожил Святослав Вакарчук .

Что касается самого Зеленского, то музыкант добавил, что у него – "слишком мало знаний об этом человеке".

Напомним, ранее Святослав Вакарчук призвал украинцев не покупаться на красивые лозунги и не искать легких решений.