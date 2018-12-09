Почему украинцы хотят выбрать Вакарчука и Зеленского: эксперт назвал главную причину

Украинцы выбирают известных людей не из политики, поскольку это политтехнология. При этом мы не знаем, насколько новые лица не из политики хорошие экономисты, дипломаты, управленцы.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Андрей Вигиринський.

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Вакарчука нам навязывали длительный период времени вбросом конспирологической информации, он готовится быть президентом, взял паузу в творчестве или на концерте объявит о баллотирования в президенты. От самого Вакарчука ещё нет инициатив об участии в выборах, а нам бросают информацию – что он нормальный образованный человек. Физик-ядерщик. Не запятнанный политикой. Хорошо поет и говорит. Хочет быть президентом – почему бы и нет?

– говорит Вигиринський.

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Хотя, по его мнению, скорее всего, участвовать в президентских выборах Вакарчук не будет. В отличие от Зеленского, у которого уже есть штаб.

Зеленский в украинском шоубизе – наиболее узнаваем. Его аудитория шире Вакарчука. И все его творчество связано с политическими шутками, грубыми и прямыми. Удачно был показан сериал. Зеленский пойдет на выборы президента,

– говорит Андрей Вигиринський.

В то же время эксперт отмечает: в управлении государством успех зависит от умения организовать процесс, делегировать полномочия менеджерам и самой команды.

Мы не знаем способностей Вакарчука, Зеленского или еще кого-то не из политики. Насколько они договороспособные? На посту президента надо не говорить, что в шесть раз снизят тарифы на газ. А надо объяснить, как это сделать, учитывая интересы и обязательства, которые страна взяла перед МВФ, ЕС, "Нафтогазом", лобби нефтегазодобывающих компаний и фактор России. Знают ли они, что надо принимать непопулярные решения, которые повлияют на рейтинги?

– говорит Вигиринський.

Поэтому, подчеркивает политолог, запрос украинцев не столько на новые лица, сколько на людей, которые будут работать по правилам. То есть тех, кто хочет платить налоги, не давать взяток, переходить улицу на зеленый свет. И новые лица должны заставить всех жить по правилам. Иначе ничего не изменится.

Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Согласно соцопросам, проведенными Социологической группой "Рейтинг", 18% опрошенных убеждены, что следующим президентом Украины станет Тимошенко, 14% – что Порошенко. Тех, кто верит, что президентом станут другие политики, менее 4%, а почти половина опрошенных не смогла ответить на этот вопрос. В то же время, согласно опросу, проведенном в конце октября центром "Социальный мониторинг" с Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, Киевским международным институтом социологии и социологической группой "Рейтинг", на первом месте Юлия Тимошенко с результатом 12% от всех опрошенных. На втором месте шоумен Владимир Зеленский – 7,6% от всех опрошенных. На третьем – действующий президент Петр Порошенко – 6,3%. У Вакарчука – 3,7%.