Чому українці хочуть обрати Вакарчука і Зеленського: експерт назвав головну причину

Українці обирають відомих людей не з політики, оскільки це політтехнологія. При цьому ми не знаємо, наскільки нові обличчя не з політики гарні економісти, дипломати, управлінці.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Андрій Вігірінський.

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Вакарчука нам нав’язували тривалий період часу вкиданням конспірологічної інформації, що він готується бути президентом, взяв паузу в творчості або на концерті оголосить про балотування в президенти. Від самого Вакарчука ще немає ініціатив про участь у виборах, а нам вкидають інформацію – що він нормальна освічена людина. Фізик-ядерщик. Не заплямований політикою. Гарно співає і говорить. Хоче бути президентом – чому б і ні?

– говорить Вігірінський.

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Хоча, на його думку, швидше за все, участі в президентських виборах Вакарчук не братиме. На відміну від Зеленського, в якого вже є штаб.

Зеленський в українському шоубізі – найбільш пізнаваний. Його аудиторія ширша від Вакарчука. І вся його творчість пов’язана з політичними жартами, грубими і прямими. Вдало був показаний серіал. Зеленський піде на вибори президента,

– говорить Андрій Вігірінський.

Водночас експерт наголошує: в управлінні державою успіх залежить від уміння організувати процес, делегувати повноваження менеджерам і самої команди.

Ми не знаємо здібностей Вакарчука, Зеленського чи ще когось не з політики. Наскільки вони договороспроможні? На посту президента треба не казати, що в шість разів знизиш тарифи на газ. А треба пояснити, як це зробити, враховуючи інтереси і зобов’язання, які країна взяла перед МВФ, ЄС, "Нафтогазу", лобі нафтогазовидобувних компаній і фактор Росії. Знають вони, що треба ухвалювати непопулярні рішення, які вплинуть на рейтинги?

– зауважує Вігірінський.

Тому, підкреслює політолог, запит українців не стільки на нові обличчя, скільки на людей, які працюватимуть за правилами. Тобто тих, хто хоче платити податки, не давати хабарів, переходити вулицю на зелене світло. І нові обличчя повинні змусити всіх жити за правилами. Інакше нічого не зміниться.

Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно соцопитувань, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", 18% опитаних переконані, що наступним президентом України стане Тимошенко, 14%, – що Порошенко. Тих, хто вірить, що президентом стануть інші політики, менше 4%, а майже половина опитаних не змогли відповісти на це питання. Водночас, згідно опитування, проведеного наприкінці жовтня Центром "Соціальний моніторинг" з Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременко, Київським міжнародним інститутом соціології та соціологічною групою "Рейтинг", на першому місці Юлія Тимошенко з результатом 12% від усіх опитаних. На другому місці шоумен Володимир Зеленський – 7,6% від усіх опитаних. На третьому – діючий президент Петро Порошенко – 6,3%. У Вакарчука – 3,7%.