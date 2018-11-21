Коломойский назвал фаворита в борьбе за пост президента Украины

Олигарх Игорь Коломойский считает, что больше всего шансов победить на выборах Президента Украины в 2019 году имеет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, правда ей карты могут спутать, в частности, музыкант Святослав Вакарчук и юморист Владимир Зеленский.

Такое заявление он сделал в комментарии журналистке Соне Кошкиной, который размещен на ее авторском канале в Youtube.

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"Я считаю ее (Тимошенко – 24 канал) объективно фаворитом президентской кампании. Как по мне, на 99% она пройдет во второй тур, она – уже во втором туре", – отметил бизнесмен.

По его словам, попадание во второй тур выборов – уже половина успеха, а дальше все зависит от того, кто будет соперником руководительницы "Батькивщины".

Станет ли она президентом? Вопрос стоит в том, кто будет ее визави. Если визави будет Вакарчук, Зеленский, Гриценко, при определенных условиях, то, конечно, есть вопросы. Но скорее всего, станет. Я здесь бы уже поставил 55% на 45%, что станет. А если она будет против Порошенко, Бойко, Рабиновича, Ляшко, то я ставлю три к одному – 75% (что станет –24 канал) против 25%,

– убеждает Коломойский.

В то же время он добавляет, что изменить ситуацию может выдвижения в президенты музыканта Святослава Вакарчука.

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"Есть один вопрос, который может перемешать вообще всю палитру – это Вакарчук. Если он уйдет, то ситуация может быть другой", – подчеркнул олигарх.

Также Коломойский отметил, что не знает, собирается ли фронтмент "Океана Эльзы" выдвигать свою кандидатуру.

Напомним, некоторые СМИ считают, что Игорь Коломойский уже выбрал своего кандидата на пост президента, и им оказался Владимир Зеленский. Правда, недавно юморист во время выступления на сцене "Квартала 95" в некотором образе с юмористическим подтекстом все же прокомментировал вероятность своего баллотирования на самую высокую в Украине должность и финансовую поддержку со стороны Коломойского в частности.



По словам Зеленского, его задевает, когда говорят, что деньги на участие в выборах ему может дать только олигарх Игорь Коломойский. Как отметил он, "если бы вы знали лично Коломойского, то поняли бы, что он стал Коломойским, не потому, что давал всем подряд 2,5 миллиона гривен (вклад, который нужно заплатить на специальный счет ЦИК, чтобы иметь возможность участвовать в выборах президента – 24 канал), а совсем наоборот. Также юморист отметил, что олигарх вряд ли даст деньги туда, откуда они ему, вероятно, не вернутся.