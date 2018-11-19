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      Выборы и лозунги: как политики играют обещаниями и какие зачастую не выполняют

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      Политические лозунги стали мемами
      Политические лозунги стали мемами / Фото из открытых источников

      В 2019 году в Украине состоятся президентские и парламентские выборы. Большинство главных игроков уже начали торги обещаниями, которые в своем большинстве нельзя реализовать.

      Журналисты 24 канала вспомнили лозунги и обещания, которые политики произносят от выборов до выборов, но так и не выполняют.

      "Покращення вже сьогодні" и "Вона працює"

      По словам специалистов, на выборах всегда играют с экономическим популизмом или геополитическими направлениями. Некоторые обещания даже стали мемами. В частности, напоминает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, у Януковича лозунг: "Покращення вже сьогодні" – обобщенные экономические обещания. Или у Юлии Тимошенко – "Вона працює". Кстати, замечает эксперт, лидер "Батькивщины" сейчас повторяет прежнее обещание регионалов и Януковича – повысить зарплаты, пенсии и снизить тарифы.

      Много ярких с технологической точки зрения обещаний, которые удается выложить емкой фразой, выстреливают на выборах. Но, как правило, остаются негативным примером невыполненных обещаний,
      – говорит Александр Леонов.

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      По его словам, к таким обещаниям можно отнести лозунги Виктора Ющенко и "Нашей Украины" – "Бандитам – тюрьмы". Запрос на справедливость, который не сработал, поскольку его трудно реализовать в рамках закона. Поэтому также остался негативным мемом и "Закон – один для всех".

      Красной нитью невыполненных обещаний, которая проходит сквозь все кампании, является борьба с коррупцией и снятие депутатской неприкосновенности. Плюс борьба с олигархами, поддержка малого и среднего бизнеса, а также уменьшение теневой экономики.

      При этом, отмечает Александр Леонов, выполнение социальных обещаний повысить зарплаты, пенсии и снизить тарифы зависело от внешнеэкономической конъюнктуры. И часто не было результатом деятельности той или иной партии или политика. Более того, против премьера Тимошенко в свое время даже было представление в Конституционный суд, потому что она начала отменять социальные льготы.


      Лозунг Порошенко с "доработками" / Коллаж Курс

      Отсутствие стратегий и некомпетентные обещания

      По убеждению главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, в украинской политике есть огромная проблема – нехватка качественных избирательных программ. От местных выборов до общенациональных. Партии идут к власти фактически с пустыми руками, с набором лозунгов, которые очень сложно воплотить в виде конкретных законодательных шагов.

      Довольно часто, по его словам, на выборах политики обещают сделать то, что не в их компетенции. В частности, на местных выборах 2015 года ряд кандидатов на должность городских голов в свои программы вносили обещания общегосударственного характера. Они говорили о реформах или евроатлантической интеграции. Хотя в их компетенцию входили вопросы детсадов, тротуаров, канализации и водопроводных сетей, озеленения...

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      Есть проблема нереальных громких обещаний, которые нельзя проконтролировать. Избирательная президентская кампания 2014 года четко ассоциируется с лозунгом Олега Ляшко: "Я верну Украине Крым". Но, кроме голого лозунга, больше ничего не было предложено. Отсутствует реалистичная стратегия,
      – отмечает Кошель.

      Часто, рассказывает специалист, политические силы предлагают шаги, которые можно назвать пустячными, но интересными для избирателя. К примеру, блок "Наша Украина – Народная самооборона" на парламентских выборах 2007 года предлагал возвращение к пятибалльной системе оценивания в школах. Это казалось абсурдом, поскольку эта политическая сила придерживалась принципов интеграции в европейское образовательное пространство, говорили о Болонской системе... Но этот пункт был интересным для избирателя старшего возраста, который помнит советское прошлое. То есть программы подменяются пиар-фишками, чтобы поиграть на чувствительных нотках отдельных электоральных групп.


      Господин Ляшко, вы вернули Крым? / Фото из открытых источников

      Какими будут самые популярные лозунги избирательного цикла-2019?

      Политики и дальше будут обещать экономические преференции, а также играть на теме войны. Хотя, как подчеркивают эксперты, ни один из кандидатов в президенты не дал четкого ответа относительно того, как завершить войну на Донбассе. Не обойдут своим вниманием и тему коррупции и олигархов. ВО "Свобода" декларирует "Украинское будущее – без олигархов".

      Как отмечает Алексей Кошель, некоторые из кандидатов в президенты уже обещают то, что не в компетенции главы государства. В частности, изменить Конституцию.

      Изменение Конституции – не в компетенции президента, а Верховной Рады. Будущий президент не может гарантировать, что его политическая сила сформирует коалицию "300+", которая выполнит каждое слово, обещанное главой государства. Так же, как и уменьшение цен на газ с двух до шести раз – также не компетенция президента,
      – подчеркивает Кошель.

      Эксперты не исключают, что политики и партии могут играть и экологическими лозунгами. В Украине экопроблем достаточно. И однажды – на парламентских выборах 1998 года – это сработало. Партия зеленых получила немалую поддержку – 8%. Но потом выяснилось, что за ними стоят те же олигархи и нефтяные бароны, которые наносят вред экологии.

      Попытки "прощупать почву" экологической темы на выборах можно было наблюдать на недавних акциях протеста в Кривом Роге и Мариуполе. В частности, в Мариуполе прошла акция "Мы хотим дышать", на которую собралось несколько тысяч горожан.

      Впрочем, по словам Кошеля, украинские зеленые пассивные. А в мире сейчас поддерживают радикальные действия "зеленых". Они стали активной силой, которая прикрывает незаконные стройки, останавливает предприятия-загрязнители, отстаивает экологические проекты...

      Правительства ряда государств принимают решение о запрете пластиковых пакетов. Даже в Украине отдельные горсоветы принимают такие решения. Хотя они не реальны к исполнению. Скорее, рекомендация. Но это показывает, что потребность в таких действиях есть. Впрочем, никто не требует от парламента выполнять те или иные экологические обещания,
      – говорит Кошель.

      По мнению Александра Леонова, экологические обещания на выборах-2019 вряд ли сработают. Потому что есть много других актуальных проблем. Надо начинать работу с города и района. И делать это, считает политолог, надо было еще в 2014 году. Особенно в тех регионах, где есть серьезные экологические проблемы. Сначала пройти местные выборы, создать сеть. Но в Украине "в долгую" мало кто работает.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Публикации Курьезы на выборах Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019 Статьи
      Источник: 24 Канал
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