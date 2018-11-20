Раскол "Оппоблока": о причинах, последствиях и условии Ахметова Путину

Вигнання з "Опоблоку" голови фракції Юрія Бойка і його партнера Льовочкіна колишні соратники пояснили співпрацею згаданих депутатів з владою. Чому насправді розколовся "Опоблок" і які тепер шанси у так званого єдиного проросійського кандидата – далі в інтерв’ю з головою правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимиром Фесенком.

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"Единого кандидата в президенты на поле экс-регионалов не будет"

Исключение из фракции "Оппоблока" Юрия Бойко и Сергея Левочкина означает, что операция "единственный пророссийский кандидат" провалилась?

Политическая семья "Оппоблока", в которой давно были глубокие трещины, и которая уже несколько раз была на грани развода, раскололась. Это ожидаемый результат. Судя по тому, что процесс объединения группы Левочкина, Бойко и Фирташа с Медведчуком приобрел интенсивные масштабы, это стало последней каплей для группы Ахметова. Состоялась открытая публичная измена, что стало формальным поводом для развода.



Мечты Бойко стать единым кандидатом Кремля развеялись?

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Бойко станет единым кандидатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Но на этом электоральном фланге есть еще лидер партии "Наши" Мураев, который, скорее всего, тоже будет баллотироваться и отбирать голоса у Бойко. Поэтому единого кандидата в президенты на поле экс-регионалов не будет.

А что будет с группой Ахметова и "Оппоблоком"?

Бренд "Оппоблока" останется у команды Ахметова. Вряд ли они его переименуют. С точки зрения политтехнологии – устоявшийся рейтинговый бренд не выбрасывают. Таким образом "Оппоблок" сможет сохранить значительную или большую часть избирателей этой политсилы.

Теперь "Оппоблоку", чтобы закрепить за собой рейтинги и политическую перспективу, придется думать над выдвижением собственного кандидата в президенты. Иначе преимущество будет у их конкурентов – группы Бойко-Левочкина.

"Раскол "Оппоблока" выгоден Порошенко и Тимошенко"

Насколько раскол "Оппоблока" повлияет на шансы Бойко на выборах? До этого были прогнозы, что он даже во второй тур может выйти?

Процесс объединения Медведчука с Левочкиным и Фирташем увеличивает шансы Бойко на выход во второй тур. Но не гарантирует этого. Есть много факторов – сколько в этой нише будет кандидатов, как будет строиться кампания самого Бойко, а также Порошенко, Гриценко, Зеленского, который на втором месте по соцопросам. Борьба за выход во второй тур сильно обостряется. Но даже если Бойко выйдет во второй тур, то не победит. Бойко проигрывает любому кандидату, который будет опираться на постмайданный электорат.



Раскол "Оппоблока" выгоден Тимошенко и Порошенко

Такой раскол на руку Тимошенко или Порошенко?

Тимошенко побеждает во втором туре, если выйдет Бойко. Для нее это лучше, чем Порошенко. И для Порошенко Бойко выгоден. Хотя социологи говорят, что действующий президент может проиграть. Но ставка штаба Порошенко будет на мобилизацию постмайданного электората, чтобы не допустить реванша экс-регионалов. То есть голосовать не за Порошенко, а против Бойко. Хотя Бойко в качестве единого кандидата от пророссийских сил усложняет ситуацию для Порошенко.

А с Тимошенко Порошенко будет проще?

В штабе Порошенко готовы к конкуренции с Тимошенко во втором туре. Обе команды рассматривают такой сценарий, как основной. У Порошенко есть какие-то заготовки. Но сначала надо выйти во второй тур.

Есть еще один конкурент у Бойко – Сергей Тарута. Он тоже будет отбирать голоса у пророссийских кандидатов.

Тарута – не конкурент. Его проблема – в чрезмерной интеллигентности. Тарута – умный компетентный человек. Впрочем, как показала история с его губернаторством в Донецкой области в 2014 году, в критических условиях он становится слабым. А надо быть таким волком, как Коломойский. Выгрызаться, намертво стоять. Тарута – слабый кризисный менеджер. В его политическом образе нет силы и жесткости, что важно для избирателя. Особенно на востоке. Надо быть не просто умным, а крепким хозяйственником.

"Ахметов через Медведчука поставил Кремлю условие"

А почему Ахметов не захотел поддержать Бойко?

Сыграла роль совокупности политических, психологических и экономических причин.

Во-первых, кандидатуру Бойко категорически не воспринимает ряд ключевых фигур в "Оппоблоке". В частности, формальный лидер Борис Колесников, который на дух не переносил Бойко. А также Вадим Новинский. Плюс давние разногласия с группой Левочкина-Фирташа.



Ахметов через Медведчука передал Путину послание

Во-вторых, по слухам, Ахметов, через Медведчука поставил условие Кремлю. Ахметов же понимает, кто за этим стоит – не Левочкин и Рабинович. И не Медведчук – он оператор и модератор. Заказчик – Путин. Ахметов передал, что готов принять участие в объединении, но при условии возвращения его активов, захваченных на оккупированном Донбассе. Часть захватил банкир семьи Януковича Курченко и некоторые российские кураторы. Ответы Ахметов не получил. И это также стало сдерживающим фактором.

И какие шансы теперь у группы Ахметова на выборах президента?

Для "Оппоблока" это главная проблема. Группа Ахметова здесь допустила серьезную ошибку. Не продумали стратегически вопрос лидера.

Левочкин и Медведчук думали на перспективу, и Москва подталкивала. У "Оппозиционной платформе – За жизнь" было минимум два кандидата – Бойко и Рабинович. И вопрос кандидата в президенты решился легко – рейтинги Рабиновича просели. В "Оппоблоке" нет рейтингового кандидата. Есть амбициозные представители, но не все хотят участвовать в выборах. Новинский в связи с религиозными скандалами поднялся, стал более известным. Но Новиський не хочет, плюс он бывший гражданин РФ.

Колесников – амбициозный, хороший организатор, но никогда не выступал в роли первого лидера. И надо проводить пиар–кампанию. Он известен в кругах бывших регионалов. Но, чтобы претендовать на роль кандидата в президенты, нужна определенная раскрутка для повышения рейтинга. По их замерам, у Колесникова есть рейтинг. Но неизвестно, готов ли он баллотироваться.

У Вилкула (сопредседателя фракции "Оппоблок" – "24") точно есть амбиции, в Киеве и по Украине появилась его реклама. Сложно сказать, какой у ​​Видкула рейтинг. В открытые соцопроса его пока не включали. Несколько процентов, наверное, есть. Если Вилкул будет баллотироваться, то 2-3% получит, отбирая их у того же Бойко. Но его не хотят "старшие товарищи", близкие к Ахметову. Им не нравится, чтобы администратор стал исполнителем их политической воли, первым лицом.

Есть вариант выдвижения хозяйственников – людей Ахметова. Таких, как мэры Запорожья или Мариуполя. Или менеджеров крупных промышленных предприятий. Но их никто не знает. Надо было давно начать пиар-кампанию. Сейчас поздно. Разве что на перспективу. "Оппоблоку" надо было не Ляшко заниматься, а своим лидером, он был без негативного контекста эпохи Януковича. Но на это нужно три–пять лет.

Так, может, самому Ахметову баллотироваться?

Ахметов – точно известный человек. И мог бы стать неким фронтменом. Но Ахметов – не политик, не публичный человек. У него были эпизоды появления на публике, но ему не понравилось. Хотя это был бы сильный ход. Но Ахметов вряд ли согласится. Он кардинально отличается от Порошенко, который давно стал профессиональным политиком. И от Коломойского, который периодически проявляет публичность. Вариант интересный, но вряд ли реалистичен.