Розкол "Опоблоку": про причини, наслідки і умову Ахметова Путіну

Вигнання з "Опоблоку" голови фракції Юрія Бойка і його партнера Льовочкіна колишні соратники пояснили співпрацею згаданих депутатів з владою. Чому насправді розколовся "Опоблок" і які тепер шанси у так званого єдиного проросійського кандидата – далі в інтерв’ю з головою правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимиром Фесенком.

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"Єдиного кандидата в президенти на полі екс-регіоналів не буде"

Виключення з фракції "Опоблоку" Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна означає, що операція "єдиний проросійський кандидат" провалилася?

Політична сім'я "Опоблоку", в якій давно були глибокі тріщини, і яка вже кілька разів була на межі розлучення, розкололася. Це очікуваний результат. Судячи з того, що процес об'єднання групи Льовочкіна, Бойка і Фірташа з Медведчуком набув інтенсивних масштабів, це стало останньою краплею для групи Ахметова. Відбулася відкрита публічна зрада, що стало формальним приводом для розлучення.



Мрії Бойка стати єдиним кандидатом Кремля розвіялися?

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Бойко стане єдиним кандидатом від "Опозиційної платформи – За життя". Але на цьому електоральному фланзі є ще лідер партії "Наші" Мураєв, який, швидше за все, теж балотуватиметься і відбиратиме голоси у Бойка. Тому єдиного кандидата в президенти на полі екс-регіоналів не буде.

А що буде з групою Ахметова і "Опоблоком"?

Бренд "Опоблоку" залишиться в команди Ахметова. Навряд чи вони його перейменують. З точки зору політтехнології – усталений рейтинговий бренд не викидають. Таким чином "Опоблок" зможе зберегти значну або більшу частину виборців цієї політсили.

Тепер "Опоблоку", щоб закріпити за собою рейтинги і політичну перспективу, доведеться думати над висуненням власного кандидата в президенти. Інакше перевага буде в їхніх конкурентів – групи Бойка-Льовочкіна.

"Розкол "Опоблоку" вигідний Порошенку і Тимошенко"

Наскільки розкол "Опоблоку" вплине на шанси Бойка на виборах? До цього були прогнози, що він навіть до другого туру може вийти?

Процес об'єднання Медведчука з Льовочкіним і Фірташем збільшує шанси Бойка на вихід до другого туру. Але не гарантує цього. Є багато факторів – скільки в цій ніші буде кандидатів, як будуватиметься кампанія самого Бойка, а також Порошенка, Гриценка, Зеленського, який на другому місці за соцопитуваннями. Боротьба за вихід до другого туру сильно загострюється. Але навіть, якщо Бойко вийде до другого туру, то не переможе. Бойко програє будь-якому кандидату, який спиратиметься на постмайданний електорат.



Розкол "Опоблоку" вигідний Тимошенко і Порошенку

Такий розкол на руку Тимошенко чи Порошенку?

Тимошенко перемагає в другому турі, якщо вийде Бойко. Для неї це краще, ніж Порошенко. І для Порошенка Бойко вигідний. Хоча соціологи кажуть, що діючий президент може програти. Але ставка штабу Порошенка буде на мобілізацію постмайданного електорату, щоб не допустити реваншу екс-регіоналів. Тобто голосувати не за Порошенка, а проти Бойка. Хоча Бойко як єдиний кандидат від проросійських сил ускладнює ситуацію для Порошенка.

А з Тимошенко Порошенку буде простіше?

У штабі Порошенка готові до конкуренції з Тимошенко в другому турі. Обидві команди розглядають такий сценарій, як основний. У Порошенка є якісь заготовки. Але спочатку треба вийти до другого туру.

Є ще один конкурент у Бойка – Сергій Тарута. Він теж буде відбирати голоси в проросійських кандидатів.

Тарута – не конкурент. Його проблема – в надмірній інтелігентності. Тарута – розумна компетентна людина. Втім, як показала історія з його губернаторством в Донецькій області в 2014 році, в критичних умовах він стає слабким. А треба бути таким вовком, як Коломойський. Вигризати, намертво стояти. Тарута – слабкий кризовий менеджер. В його політичному образі немає сили і жорсткості, що важливо для виборця. Особливо на сході. Треба бути не просто розумним, а міцним господарником.

"Ахметов через Медведчука поставив Кремлю умову"

А чому Ахметов не захотів підтримати Бойка?

Зіграла роль сукупність політичних, психологічних і економічних причин.

По-перше, кандидатуру Бойка категорично не сприймає низка ключових фігур в "Опоблоці". Зокрема, формальний лідер Борис Колесніков, який на дух не переносив Бойка. А також Вадим Новинський. Плюс давні розбіжності з групою Льовочкіна-Фірташа.



Ахметов через Медведчука передав Путіну послання

По-друге, за чутками, Ахметов, через Медведчука поставив умову Кремлю. Ахметов же розуміє, хто за цим стоїть – не Льовочкін і Рабинович. І не Медведчук – він оператор і модератор. Замовник – Путін. Ахметов передав, що готовий взяти участь в об’єднанні, але за умови повернення його активів, захоплених на окупованому Донбасі. Частину захопив банкір сім’ї Януковича Курченко і деякі російські куратори. Відповіді Ахметов не отримав. І це також стало стримуючим фактором.

І які шанси тепер у групи Ахметова на виборах президента?

Для "Опоблоку" це головна проблема. Група Ахметова тут допустила серйозну похибку. Не продумали стратегічно питання лідера.

Льовочкін і Медведчук думали на перспективу, і Москва підштовхувала. В "Опозиційній платформі – За життя" було мінімум два кандидати – Бойко і Рабінович. І питання кандидата в президенти вирішилося легко – рейтинги Рабіновича просіли. В "Опоблоці" немає рейтингового кандидата. Є амбітні представники, але не всі хочуть брати участь у виборах. Новинський у зв'язку з релігійними скандалами піднявся, став більш відомим. Але Новиський не хоче, плюс він колишній громадянин РФ.

Колесніков – амбітний, хороший організатор, але ніколи не виступав у ролі першого лідера. І треба проводити піар-кампанію. Він відомий у колах колишніх регіоналів. Але, щоб претендувати на роль кандидата в президенти, потрібна певна розкрутка для підвищення рейтингу. За їхніми замірами, у Колеснікова є рейтинг. Але невідомо, чи готовий він балотуватися.

У Вілкула (співголови фракції "Опоблок" – "24") точно є амбіції, у Києві і по Україні з'явилася його реклама. Складно сказати, який у Відкула рейтинг. У відкриті соцопитування його поки не включали. Кілька відсотків, певно, є. Якщо Вілкул балотуватиметься, то 2-3% отримає, відбираючи їх у того ж Бойка. Але його не хочуть "старші товариші", близькі до Ахметова. Їм не до вподоби, щоб адміністратор став виконавцем їхньої політичної волі, першою особою.

Є варіант висунення господарників – людей Ахметова. Таких, як мери Запоріжжя або Маріуполя. Або менеджерів великих промислових підприємств. Але їх ніхто не знає. Треба було давно почати піар-кампанію. Зараз пізно. Хіба що на перспективу. "Опоблоку" треба було не Ляшком займатися, а своїм лідером, що він був без негативного контексту епохи Януковича. Але на це треба три-п'ять років.

Так, може, самому Ахметову балотуватися?

Ахметов – точно відома людина. І міг би стати таким собі фронтменом. Але Ахметов – не політик, не публічна людина. У нього були епізоди появи на публіці, але йому не сподобалося. Хоча це був би сильний хід. Але Ахметов навряд чи погодиться. Він кардинально відрізняється від Порошенка, який давно став професійним політиком. І від Коломойського, який періодично проявляє публічність. Варіант цікавий, але навряд чи реалістичний.