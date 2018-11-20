16:14
20 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, 19 листопада
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Новинський очолив "Опоблок"

      96 Читать новость на русском
      Вадим Новинський
      Вадим Новинський / opposition.org.ua

      Народний депутат Вадим Новинський очолив парламентську фракцію "Опозиційний блок"

      Відповідне рішення було ухвалене на засіданні фракції, інформує Depo.ua з посиланням на обізнане джерело. Заступником Новинського буде Олександр Вілкул.

      Нагадаємо, 9 листопада опозиційні політичні сили з регіонівським минулим публічно підписали угоду про об'єднання та створення "Опозиційної платформи - "За життя".

      Того ж дня Вадим Новинський заявив, що партія "Опоблок" не уповноважувала Юрія Бойка підписувати документи про об'єднання.

      За його словами, Бойко це зробив як приватна особа.

      16 листопада політрада опозиційної платформи ухвалила рішення висунути Бойка як єдиного кандидата на виборах президента України.

      Сьогодні, 20 листопада, Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна офіційно виключили з фракції "Опозиційний блок".

      Теги: Новини політики Вадим Новинський Сергій Льовочкін Опозиційний блок Юрій Бойко Олександр Вілкул
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      сьогодні , 16:08 Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      46
      Напад на журналістів: як українська Феміда "захищає" представників ЗМІ
      сьогодні , 16:00 Напад на журналістів: як українська Феміда "захищає" представників ЗМІ
      Тетяна Мартинюк 34
      Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
      13 листопада , 10:00 Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
      4613
      "Євробляхери" перекрили дороги: повний перелік трас
      сьогодні , 15:43 "Євробляхери" перекрили дороги: повний перелік трас
      Євгенія Мазур 15539
      Кради і красиво живи: депутати ніколи не скасують свою недоторканість
      сьогодні , 15:07 Кради і красиво живи: депутати ніколи не скасують свою недоторканість
      Артем Овдієнко 385
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
       9 квітня 2017 , 23:35
      Роман Безсмертний заявив, що буде балотуватися у президенти України
       29 травня , 20:14
      Путін безсовісно використовує День перемоги, – Bild
       10 травня 2017 , 16:28
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада , 10:11
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук