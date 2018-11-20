16:19
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Новинский возглавил "Оппоблок"

      18 Читати новину українською
      Вадим Новинский
      Вадим Новинский / opposition.org.ua

      Народный депутат Вадим Новинский возглавил парламентскую фракцию "Оппозиционный блок"

      Соответствующее решение было принято на заседании фракции, информирует Depo.ua со ссылкой на осведомленный источник. Заместителем Новинского будет Александр Вилкул.

      Напомним, 9 ноября оппозиционные политические силы с регионовским прошлым публично подписали соглашение об объединении и создании "Оппозиционную платформу – "За життя".

      В тот же день Вадим Новинский заявил, что партия "Оппоблок" не уполномочивала Юрия Бойко подписывать документы об объединении.

      По его словам, Бойко это сделал как частное лицо.

      16 ноября политсовет оппозиционной платформы принял решение выдвинуть Бойко как единого кандидата на выборах президента Украины.

      Сегодня, 20 ноября, Юрия Бойко и Сергея Левочкина официально исключили из фракции "Оппозиционный блок".

      Теги: Новости политики Александр Вилкул Юрий Бойко Оппозиционный блок Сергей Левочкин Вадим Новинский
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      сегодня , 16:12 Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      26
      Напад на журналістів: як українська Феміда "захищає" представників ЗМІ
      сегодня , 16:00 Напад на журналістів: як українська Феміда "захищає" представників ЗМІ
      Тетяна Мартинюк 9
      Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      13 ноября , 10:00 Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      336
      "Евробляхеры" перекрыли дороги: полный перечень трасс
      сегодня , 15:43 "Евробляхеры" перекрыли дороги: полный перечень трасс
      Євгенія Мазур 2353
      Кради і красиво живи: депутати ніколи не скасують свою недоторканість
      сегодня , 15:07 Кради і красиво живи: депутати ніколи не скасують свою недоторканість
      Артем Овдієнко 406
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук