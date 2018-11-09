"Оппоблок" и "За життя" создали совместную платформу и решают вопрос о едином кандидате

Сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя".

Об этом сообщил корреспондент 24 канала.

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"Мы сегодня приглашаем все оппозиционные силы в наше объединение, чтобы восстановить в Украине мир, стабильность, порядок, прекратить войну и сделать жизнь наших граждан счастливой", – заявил Бойко.

Также на вопрос журналистов о едином кандидате на будущих президентских выборах, Бойко отметил, что этот вопрос решается и они обсуждают кандидатуру единого кандидата.

Рабинович в свою очередь отметил важность объединения всех оппозиционных сил. Но сколько депутатов войдет в новое объединение, лидер партии "За життя" не сообщил.

Напомним, накануне кума президента России Владимира Путина, политика Виктора Медведчука избрали председателем политсовета партии "За життя".