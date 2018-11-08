Станет ли Медведчук причиной окончательного раскола "Оппоблока"

Самая крупная системная оппозиционная сила на Украине может расколоться.

Причина – нежелание группы Ахметова-Колесникова идти с партией "За життя", которую возглавляет Виктор Медведчук, на совместное выдвижение Юрия Бойко кандидатом в президенты Украины.

В противовес позиции донецкого олигарха группа Левочкина-Бойко на днях может объявить об объединении по этому вопросу с Виктором Медведчуком, что и может в конечном итоге привести к расколу. Представитель той части Оппозиционного блока, которая противостоит группе Левочкина-Бойко, объяснила почему они против.

"Бойко представляет только номенклатурную часть нашей политической силы, а мы считаем, что единым кандидатом от Юго-Востока должен быть кто-то либо из перспективных промышленников и предпринимателей, либо из руководителей городов Юго-Востока. Нам нужен человек, способный победить. Почему Бойко неперспективный кандидат? Потому что на выборах 2014 года за него почти никто не проголосовал. У него и сейчас только шестой рейтинг. Почему в таком случае кто-то полагает, что за него сейчас проголосуют больше, чем раньше? Вы поймите, порошенковцы объявят его московским троллем с крымскими вышками, и всё – конец".