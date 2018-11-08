Станет ли Медведчук причиной окончательного раскола "Оппоблока"
Самая крупная системная оппозиционная сила на Украине может расколоться.
Источник в ОБ также утверждает, что группа Ахметова-Колесникова не пропорошенковская, как и группа Левочкина-Бойко не пророссийская. Это несерьезно. "Левочкин и Бойко играют на стороне Порошенко. Доказательства? Почему у них в группе только один депутат, против которого возбуждено уголовное дело, а у сторонников Ахметова – через одного. Тут можно вспомнить и Вилкула, и Новинского, и других. Вон Елена Бондаренко не может по Киеву спокойно пройти".
Очень скептически в ОБ оценивают и "оппозиционность" Медведчука – "Да вы посмотрите сейчас его каналы – 112 и "Ньюсван". Да там же Порошенко не сходит с экранов". Тем не менее к распаду инсайдеры ОБ относятся скептически – "Да он распадается еще с того времени, как только Ахметов-Колесников и Левочкин-Бойко прошли в парламент. Взаимная их неприязнь длится уже почти 10 лет. Она началась еще при Януковиче, когда Ахметов с Колесниковым лоббировали коалицию Партии регионов с Блоком Юлии Тимошенко в пику Ющенко в конце нулевых. Они все держатся вместе, потому что в своё время главный политтехнолог регионалов Манафорт им четко на цифрах показал, что вместе они возьмут больше, чем по отдельности. Возможно, и сейчас понимание того, что в преддверии выборов лучше держаться вместе, их остановит от того, чтобы они окончательно разошлись".