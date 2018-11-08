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      Чи стане Медведчук причиною остаточного розколу "Опоблоку"

      309 Читать новость на русском
      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук / radiosvoboda.org

      Найбільша системна опозиційна сила на Україні може розколотися.

      Причина – небажання групи Ахметова-Колесникова йти з партією "За життя", яку очолює Віктор Медведчук, на спільне висунення Юрія Бойка кандидатом в Президенти України.

      На противагу позиції донецького олігарха, група Льовочкіна-Бойка днями може оголосити про об'єднання з цього питання з Віктором Медведчуком, що і може в кінцевому підсумку призвести до розколу. Представник тієї частини Опозиційного блоку, яка протистоїть групі Льовочкіна-Бойка, пояснив чому вони проти.

      "Бойко представляє тільки номенклатурну частину нашої політичної сили, а ми вважаємо, що єдиним кандидатом від Південного Сходу повинен бути хтось або з перспективних промисловців і підприємців, або з керівників міст Південного Сходу. Нам потрібна людина, здатна перемогти. Чому Бойко безперспективний кандидат? Тому що на виборах 2014 року за нього майже ніхто не проголосував. У нього і зараз тільки шостий рейтинг. Чому в такому разі хтось вважає, що за нього зараз проголосують більше, ніж раніше? Ви зрозумійте, "порошенківці" оголосять його московським тролем з кримськими вишками, і все – кінець".

      Джерело в ОБ також стверджує, що група Ахметова-Колєснікова не пропорошенківска, як і група Льовочкіна-Бойка не проросійська. Це не серйозно. "Льовочкін і Бойко грають на стороні Порошенка. Докази? Чому у них в групі тільки один депутат, проти якого порушено кримінальну справу, а у прихильників Ахметова – через одного. Тут можна згадати і Вілкула, і Новинського, і інших. Ось Олена Бондаренко не може по Києву спокійно пройти".

      Дуже скептично в ОБ оцінюють і "опозиційність" Медведчука: "Та ви подивіться зараз його канали – 112 і "Ньюсван". Так там же Порошенко не сходить з екранів". Проте до розпаду інсайдери ОБ ставляться скептично: "Та він розпадається ще з того часу, як тільки Ахметов-Колесников і Льовочкін-Бойко пройшли в парламент. Взаємна їх неприязнь триває вже майже 10 років. Вона почалася ще при Януковичі, коли Ахметов з Колесніковим лобіювали коаліцію "Партії регіонів" з "Блоком Юлії Тимошенко" в піку Ющенко в кінці нульових. Вони всі тримаються разом, тому що свого часу головний політтехнолог регіоналів Манафорт їм чітко на цифрах показав, що разом вони візьмуть більше, ніж окремо. Можливо, і зараз розуміння того, що напередодні виборів краще триматися разом, їх зупинить від того, щоб вони остаточно розійшлися".

      Теги: Новини політики Віктор Медведчук Сергій Льовочкін Юрій Бойко Опозиційний блок
      Джерело: 24 Канал
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