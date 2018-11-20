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      Бойко и Левочкин исключены за сотрудничество с властью и предательство избирателей, – Новинский

      47 Читати новину українською
      Вадим Новинский
      Вадим Новинский / opposition.org.ua

      Юрий Бойко подписал соглашение о сотрудничестве и создании платформы "За жизнь – Оппозиционная платформа".

      "Сопредседателем нашей фракции Юрием Бойко было подписано соглашение о сотрудничестве и о создании так называемой платформы "За жизнь – Оппозиционная платформа" вместе с Вадимом Рабиновичем, на которое он, Бойко, не имел абсолютно никаких оснований. У него не было полномочий. Ему никаких полномочий не давал ни политсовет нашей партии, ни съезд", – заявил народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский сегодня на брифинге в Верховной Раде.

      Как сообщил политик, этот вопрос был рассмотрен сегодня на заседании его фракции. И фракция большинством голосов – 22 человека – не поддержала Юрия Бойко в его действиях.

      "Также фракция обратилась в политсовет нашей партии с требованием как можно скорее созвать съезд с обсуждением этих вопросов и ситуации в партии. За то, что Юрий Бойко и Сергей Левочкин нарушили устав, за сотрудничество с властью и за предательство интересов наших избирателей они были исключены из нашей фракции", – отметил Новинский и добавил, что с сегодняшнего дня Юрий Бойко и Сергей Левочкин не являются членами фракции "Оппозиционный блок".

      Политик также опроверг информацию о том, что Бойко и Левочкин сами подали заявление. 

      Отвечая на вопрос журналистов "За кем останется бренд "Оппозиционного блока", Новинский ответил: "Бренд "Оппозиционного блока" останется за десятками тысяч членов партии "Оппозиционный блок". Ни о каком расколе в партии не может идти и речи".

      Теги: Новости политики Вадим Рабинович Вадим Новинский Юрий Бойко Сергей Левочкин Оппозиционный блок
      Источник: 24 Канал
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