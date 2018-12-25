Будет ли Зеленский участвовать в президентских выборах: появился комментарий шоумена

Лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский признался, что сейчас очень много размышляет над участием в грядущих президентских выборах 2019 года. По словам артиста, активные дискуссии идут, в частности, в его семейном кругу.

Об этом шоумен заявил в комментарии журналисту Дмитрию Гордону.

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"Я об этом думаю, думаю... Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, думаю, возможно, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей", – отметил Зеленский.

Как подчеркнул он, для него очень важно мнение семьи по вопросу возможного выдвижения на пост президента.

"Они (семья Зеленского – 24 канал) очень боятся, потому что они глубоко понимают, какой я человек. Глубоко! Они понимают, насколько я остро, крайне радикально справедлив ко всему. Понимаешь, я колупаюсь в салате оливье... Я – тот человек, который может найти что там, как... И я – такой человек, что буду до конца стоять. Они очень переживают из-за этого мого внутреннего ощущения", – убеждает артист.

Как пояснил Зеленский, для него важно выйти из любой ситуации, в которую он попал, по меньшей мере не таким, каким в нее вошел. По его словам, прежде всего, имеется в виду об отношении людей к нему.

"Понятно, что у меня есть деньги, есть недвижимость, бизнес... Но главное – кто ты. Я внутренне себя не хочу потерять. Я хочу, чтобы меня уважали люди. Потому что это приятно. Это просто приятно на физическом уровне. Я никогда не соглашусь ни на какие условия, чтобы потерять свои честь и достоинство. Никогда. Поэтому они (члены семьи – 24 канал) и боятся", – говорит лидер "Квартала 95".

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В качестве примера он привел диалог с родными касательно его политсилы "Слуга народа" – в частности, ее участия в выборах в Верховную Раду и поиска партийцев.

Мы выбираем людей, будем ехать по стране... Ну дойдем до этого – осенью выборы. И очень хочется найти порядочных людей. "А представь себе на секунду, Володя, что ты завел людей туда (разумеется, критерии – чтобы они никогда не были в политике, понятно, что я 10 раз буду с ними говорить, смотреть), и они оказались... людьми, не хочется говорить "плохими" – красивыми, но прижывальцами. Что с этим делать?" Убрать! Полностью. Я похороню эту партию, сразу, в один момент, если не будет возможности заменить одного, другого, третьего на других трех,

– подытожил Зеленский.

Комментарий лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского об участии в выборах президента: смотрите видео

К слову, в 2019 году президентские выборы в Украине состоятся 31 марта, а парламентские – 27 октября.

Напомним, Владимир Зеленский уже комментировал возможное участие в выборах президента. Так, во время выступления на сцене "Квартала 95" в чем-то с юмористическим подтекстом он, в частности, отметил, что у него есть юридическое образование и нет политического опыта, но в обоих случаях – это плюс, в случае, то если он все же пойдет в президенты. Также юморист заметил, что его задевает, когда говорят, что деньги ему на участие в выборах может дать только олигарх Игорь Коломойский.



С биографией Владимира Зеленского Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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