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      В Украине запрос на новые лица еще больший, чем в мире, – эксперт

      71 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / novosti.in.ua

      Одно из требований граждан во время Революции достоинства – очищение и обновление власти, так и не было выполнено. Именно поэтому все больше украинцев хотят увидеть во власти после выборов новые лица, и эта тенденция прослеживается четче, чем в других странах.

      Об этом пишет журналист 24 канала в статье Актеры и шоумены в политике: феномен или закономерность?

      По словам политолога Валентина Гладких, людей достало то, что в течение многих лет одни и те же политики находятся в привилегированном положении. К сожалению, отмечает он, в Украине власть – не бремя, а привилегия.

      Требование на обновление политиков, по мнению специалиста, усугубилось тем, что в Верховную Раду попал ряд условно новых лиц, но они так ничего и не изменили. Напротив еще больше извратили понятие "новые политики".

      Когда мы говорим об очищении власти и новых лицах, то говорится о том, что они должны принципиально отличаться от существующих политиков. Это и формирует запрос на не политиков. Этим и объясняются высокие рейтинги Зеленского,
      – считает Гладких.

      Эксперт также отмечает, что популярность Зеленского объясняется тем, что он удачно сыграл свою роль в сериале. Образ президента, который вышел из народа, остается представителем народа, живет обычной жизнью. И пытается что-то сделать для людей. Идеалистическое отражение идеи, закрепленной в американской конституции: правительство – в интересах народа.

      В то же время, отмечает Гладких, политика – командная игра, без чего невозможно достичь успеха. Надо организовать команду, которая строила бы стратегию и знала, как ее воплотить. А задача президента – иметь политическую волю.

      Когда говорят, что президент должен быть экономистом, юристом и т.д. – это не обязательно. Важно, чтобы он нравился людям. Это позволит ему понять, что требуют граждане, объяснять и заставлять их при этом мириться с определенными непопулярными шагами. Выступать в роли медиатора между низами и верхами. Представители шоубиза, которые пришли к власти, пользовались бешеной популярностью. Поэтому добиться успехов в политике тому же Зеленскому вполне вероятно,
      – отмечает Валентин Гладких.

      Напомним, согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, если бы выборы проходили в ноябре, то 21,2% среди тех, кто определился со своим выбором, отдали бы свой голос за Юлию Тимошенко, 14,6% –  за Владимира Зеленского, 11 6% – за Петра Порошенко. Во втором туре Зеленский может победить Юлию Тимошенко (23% против 22%) и Петра Порошенко – 27,8% против 22,2%. Вакарчук однозначно выигрывает у Порошенко: 24% против 11%.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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