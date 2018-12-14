Актеры и шоумены в политике: феномен или закономерность?

Украина подхватила мировой тренд на политиков не "по политике". Повышение рейтингов шоумена Владимира Зеленского и певца Святослава Вакарчука свидетельствует о том, что украинцы хотят видеть у власти не просто новые лица. А тех, кто сейчас популярен и ранее не был связан с политикой.

Об успешных политиках мира – актерах, комиках, писателях, а также о том, возможен ли такой сценарий в Украине, далее в материале 24 канала.

Кризис представительства демократии

Последние президентские рейтинги еще раз зафиксировали четкую тенденцию на новые лица не из политики. Согласно опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, если бы выборы проходили в ноябре, то 21,2% среди тех, кто определился со своим выбором, отдали бы свой голос за Юлию Тимошенко, 14,6% – за Владимира Зеленского, 11,6% – за Петра Порошенко.

Примечательно, что во втором туре Зеленский может победить Юлию Тимошенко (23% против 22%) и Петра Порошенко – 27,8% против 22,2%. Вакарчук однозначно выигрывает у Порошенко: 24% против 11%.

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Эксперты подчеркивают: не только в Украине при власти хотят видеть представителей не из политики. А, например, актеров или певцов – в общем людей из шоу-бизнеса. Это общемировая тенденция. Причина – кризис представительства демократии. По словам политолога Валентина Гладких, граждане не чувствуют необходимой защиты со стороны представителей власти, которых они выбрали.

Политики перестали понимать интересы обычных людей, защищать их. Граждане не верят, что политики хотят решать проблемы населения. И вообще, что они могут это сделать, имеют соответствующие навыки, инструменты и мотивацию. Поэтому возникают популистские движения, построенные на схеме: народ против политиков и номенклатуры, – подчеркнул Валентин Гладких.

Эксперт замечает: нынешнего президента США Дональда Трампа вполне можно отнести к категории политиков-шоуменов. Трамп пришел к власти, критикуя политический строй страны. Это вызов демократическим традициям США.

В мире много примеров успешных лидеров не из политики

Рональд Рейган, президент США



Рональд Рейган – "президент-ковбой"

40-й президент США Рональд Рейган был актером, который снялся в более 50-ти кинофильмах. Первый контракт с известной кинокомпанией Warner Bros. он подписал еще в 1937 году в возрасте 27 лет. Среди наград Рейгана – почетный "Золотой глобус" 1957 года в категории "Гражданин Голливуда". На Аллее славы в Голливуде есть звезда Рейгана, которая там появилась еще в 1960 году.

До избрания президентом Рейган прошел немалый путь в политике. Начало политической карьеры Рейгана связывают с его участием в 1964 году в кампании кандидата в президенты от Республиканской партии Барри Голдуотера. В 1967 году Рейган выиграл выборы губернатора Калифорнии и оставался во главе штата до 1975 года. На праймериз Республиканской партии 1976 года политик проиграл действующему президенту Джеральду Форду.

В 1980 году Рейган выиграл выборы и стал старейшим по возрасту президентом США – он занял должность в 69 лет и находился на ней два срока. Одно из главных достижений Рейгана – завершение "Холодной войны" с СССР.

Вацлав Гавел, президент Чехии



Президент-писатель Вацлав Гавел выступает перед многотысячным митингом

Чешский писатель, драматург, диссидент, правозащитник и государственный деятель. Последний президент Чехословакии и первый президент Чехии. За свою политическую деятельность удостоился многих наград. Как писатель Вацлав Гавел прославился на весь мир за драмами в духе театра абсурда.

С 1993-го был два срока президентом Чешской Республики. Гавел вывел страну из членства в просоветском Варшавском договоре и привел к НАТО, начал реформы для вступления Чехии в Европейский Союз (Чехия присоединилась к ЕС в 2004-м).

Арнольд Шварценеггер, губернатор Калифорнии

"Железный Арни" – один из самых известных голливудских актеров. "Терминатор", "Конан-варвар" и десятки других кинофильмов. Убежденный республиканец. Его избирали на пост губернатора Калифорнии дважды – в 2003 и в 2006 годах. Во время губернаторства отказался от своей зарплаты и активно выступал против войны в Ираке.

Джузеппе Пьеро "Беппе" Грилло – итальянский парламентарий

Популярный комик и актер, по специальности – бухгалтер. В 2009 году основал протестное политическое движение "Пять звезд", чтобы объединить людей, которые верят в идеалы честности и прямой демократии. Основные принципы – политики, избранные народом, должны работать не в своих интересах, а на страну и только в течение короткого промежутка времени. Они не должны иметь судимостей.

Партия быстро стала популярной и добилась серьезных успехов в политической борьбе. В 2013 году партия получила третье место на парламентских выборах с чрезвычайно высоким показателем – более 25%. В 2018 году движение "Пять звезд" фактически стало победителем парламентских выборов, набрав 31% голосов. Кроме того, Грилло – один из самых влиятельных блогеров в мире.

Гленда Джексон, британский парламентарий



Экспрессивная Гленда Джексон

Английская актриса, получившая известность исполнением ролей волевых, умных женщин. В частности, Елизаветы в фильме "Мария – королева Шотландии". Обладательница многих наград. Дважды получала "Оскар". Награждена также Орденом Британской империи.

Активная сторонница Лейбористской партии. С 1990 года Гленда Джексон в политике. Ее избрали в парламент от Лейбористской партии в 1992-ом. Через пять лет вошла в состав правительства Тони Блэра. Завершила политическую карьеру в 2015 году.

Марьян Шарец, премьер-министр Словении

Популярный комик, участник комедийных передач на "Радио Га Га" Марьян Шарец в 2010 году победил на выборах мэра города Камник. Был членом партии Позитивная Словения. Затем основал собственную партию "Список Марьяна Шареца". В 2017 году ему не хватило нескольких процентов голосов, чтобы стать президентом Словении.

В сентябре 2018 года после парламентских выборов возглавил правительство Словении.

Йон Гнарр, мэр Рейкьявика



Маэстро эпатажа Йон Гнарр

Исландский комедийный актер основал "Лучшую партию", победил на выборах мэра столицы – Рейкьявика и руководил городом с 2010 по 2014 год. Его политическое амплуа – игра на парадоксах и абсурдности. Политсила Ґнарра "Лучшая партия" позиционировала себя как "открыто коррумпированная", а ее лидер гарантировал полное невыполнение своих предвыборных обещаний.

Ґнарр проводил встречи с чиновниками, одевшись в костюмы персонажей "Звездных войн", участвовал в гей-парадах в женской одежде. Несмотря на такие нетрадиционные политические методы за время мэрства Ґнарр реструктуризировал городскую финансовую систему, помогал реорганизации системы школьного образования, развивал туризм (при его правлении доходы столицы Исландии в этой отрасли выросли на 20%).

В Украине тоже запрос на политиков не "из политики"

По мнению специалистов, в Украине тенденция на поиск новых лиц, не связанных с политикой еще больше, чем в других государствах. По словам Валентина Гладких, она усиливается запросом на очистку и обновление власти. Это одно из требований граждан во время Революции достоинства, которое так и не было выполнено. Людей, говорит эксперт, "достало" то, что на протяжении многих лет одни и те же политики находятся в привилегированном положении. К сожалению, замечает он, "в Украине власть – не бремя, а привилегия".

Требование на обновление политиков, по мнению специалиста, усугубилось тем, что в Верховную Раду попал ряд условно новых лиц, но они так ничего и не изменили. Наоборот еще больше исказили понятие "новые политики".

Когда мы говорим об очищении власти и новых лицах, то говорится о том, что они должны принципиально отличаться от существующих политиков. Это и формирует запрос на политиков. Этим и обусловлены высокие рейтинги Зеленского, – считает Гладких.

Эксперт также замечает, что на популярность Зеленского повлиял тот факт, что он удачно сыграл роль в сериале "Слуга народа". Образ президента понравился многим, потому что он вышел из народа, остается представителем народа, живет обычной жизнью и пытается что-то сделать для людей. Некое идеалистическое отражение идеи, закрепленной в американской конституции: правительство – в интересах народа.

В то же время, замечает Гладких, политика – командная игра, без чего невозможно достичь успеха. Надо организовать команду, которая строила бы стратегию и знала, как ее воплотить. А задача президента – иметь политическую волю.

Когда говорят, что президент должен быть экономистом, юристом – это не обязательно. Важно, чтобы он нравился людям. Это позволит ему понять, что требуют граждане, объяснять и заставлять их при этом мириться с определенными непопулярными шагами. Выступать в роли медиатора между низами и верхами. Представители шоубиза, пришедшие к власти, пользовались бешеной популярностью. Поэтому достичь успехов в политике так же Зеленскому вполне вероятно, – отмечает Валентин Гладких.

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