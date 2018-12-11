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      Хто наразі лідирує у президентському рейтингу: свіжі дані

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      Рейтинг кандидатів на посаду президента 2018
      Рейтинг кандидатів на посаду президента 2018 / 24 канал

      Станом на грудень 2018-ого перші три позиції президентського рейтингу посіли лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

      Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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      Якби вибори відбувалися у листопаді і українці обирали б з 37 прізвищ кандидатів, то 11,9% (21,2% серед тих, хто визначився зі своїм вибором) громадян відділи б свій голос за Тимошенко, 8,2% (14,6% серед тих, хто визначився зі своїм вибором) – за Зеленського, 6,5% (11,6% серед тих, хто визначився зі своїм вибором) – за Порошенка, 6,2% (11% серед тих, хто визначився зі своїм вибором) – за Бойка, 4,9% (8,7% серед тих, хто визначився зі своїм вибором) – за Ляшка, 4,6% (8,2% серед тих, хто визначився зі своїм вибором) – за Гриценка, 2,1% (3,8% серед тих, хто визначився зі своїм вибором) – за Вакарчука, 1, 3% (2,2% серед тих, хто визначився зі своїм вибором за Садового.

      27,6% опитаних ще не знають, за кого голосуватимуть; 9,3% – вирішили взагалі не долучатись до голосування, а 4,7% українців прийшли б на дільниці, щоб зіпсували бюлетень.

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      Більшість респондентів переконана, що у другому турі Порошенко програє можливим кандидатам Бойку, Вакарчуку, Зеленському і Тимошенко. А лідерка "Батьківщини", згідно з опитуванням, може програти тільки шоумену Зеленському. Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко поступається Тимошенко у другому турі лише на 0,4%.

      Опитування проводили з 23 листопада по 3 грудня 2018 року. У ньому взяли участь дві тисячі українців, що проживають у 110 населених пунктах у всіх регіонах України, крім анексованого Крим та окупованих територій Донеччини і Луганщини. 

      Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

      Теги: Новини України Новини політики статистика Президентські вибори 2019 Рейтинги Юлія Тимошенко Петро Порошенко Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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