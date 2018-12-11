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      Кто сейчас лидирует в президентском рейтинге: свежие данные

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      Рейтинг кандидатов на пост президента 2018
      Рейтинг кандидатов на пост президента 2018 / 24 канал

      По состоянию на декабрь 2018-го, первые три позиции президентского рейтинга заняли лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

      Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

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      Если бы выборы проходили в ноябре и украинцы избирали бы из 37 фамилий кандидатов, то 11,9% (21,2% среди тех, кто определился со своим выбором) граждан отделы бы свой голос за Тимошенко - 8,2% (14,6% среди тех, кто определился со своим выбором) – за Зеленского, 6,5% (11,6% среди тех, кто определился со своим выбором) – за Порошенко, 6,2% (11% среди тех, кто определился со своим выбором) – за Бойко, 4,9% (8,7% среди тех, кто определился со своим выбором) – за Ляшко, 4,6% (8,2% среди тех, кто определился со своим выбором) – за Гриценко, 2,1% (3,8% среди тех, кто определился со своим выбором) – за Вакарчука, 1, 3% (2,2% среди тех, кто определился со своим выбором) за Садового.

      27,6% опрошенных еще не знают, за кого будут голосовать; 9,3% – решили вообще не вмешиваться в голосование, а 4,7% украинцев пришли на участки, чтобы испортить бюллетень.

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      Большинство респондентов убеждено, что во втором туре Порошенко проигрывает возможным кандидатам Бойко, Вакарчуку, Зеленскому и Тимошенко. А лидер "Батькивщины", согласно опросу, может проиграть только шоумену Зеленскому. Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко уступает Тимошенко во втором туре лишь на 0,4%.

      Опрос проводился с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. В нем приняли участие две тысячи украинцев, проживающих в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, кроме аннексированного крыма и оккупированных территорий Донетчины и Луганщины.

      Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

      Теги: Новости Украины статистика Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко рейтинги
      Источник: 24 Канал
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