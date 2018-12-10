2018-й год в фото: 25 самых ярких фотографий уходящего года

2018-й подходит к концу, и традиционно время подводить итоги. Редакция 24 канала подготовила для вас подборку фотографий самых важных событий, которыми жили Украина и мир в этом году.

6 февраля компания Илона Маска SpaceX совершила успешный запуск первой ракеты-носителя Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на борту.



SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy

4 марта в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Оба выжили, однако проходили длительный курс лечения. Из-за подозрений в причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций. Подозреваемые в выполнении задания по отравлению Скрипалей – Александр Петров и Руслан Боширов. Они являются офицерами ГРУ России.



Сергей и Юлия Скрипали

15 марта нардепа Надежду Савченко обвинили в подготовке государственного переворота. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что существуют неопровержимые доказательства того, что внефракционная нардеп готовила теракт в Верховной Раде, а именно планировала уничтожить гранатами правительственную и должностную ложи. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева. В частности, на заседании Верховной Рады Луценко продемонстрировал видеодоказательства, которые подтверждают, что Савченко и Рубан принимали участие в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота. 22 марта Надежду Савченко задержали прямо в стенах украинского парламента. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Она до сих пор находится в СИЗО.



Надежда Савченко с гранатами в Раде

18 марта в России состоялись выборы президента. Победу одержал действующий глава Кремля Владимир Путин. Это уже его третий президентский срок. До того его избирали возглавлять Россию в 2000-м и 2012-м.



Владимир Путин

25 марта вспыхнул пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". Люди оказались заблокированными в кинозале. В результате инцидента погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок, и 79 человек пострадали. Официально причиной пожара назвали короткое замыкание. Здание ТРЦ после трагедии планировали сносить.



Пожар в "Зимней вишне" в Кемерово

6 апреля суд в Южной Корее признал бывшую президентку страны Пак Кын Хе виновной в многочисленных случаях злоупотребления властью и взяточничестве и приговорил ее к 24 годам заключения. Кроме того, оштрафовал на 17 миллионов долларов.



Пак Кын Хе

7 апреля Военно-морские силы США нанесли ракетный удар по Сирии с кораблей, расположенных в Средиземном море. 60 ракет "Томагавк" попали по сирийской военной авиабазе в провинции Хомс. Ракеты выпустили по приказу президента США Дональда Трампа. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой, вероятно, силы Асада совершили химическую атаку на провинцию Идлиб, в результате чего погибли больше полусотни человек.



Розгромленная авиабаза в Сирии после атаки США

19 мая весь мир наблюдал за свадьбой британского принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл.



Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

16 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов начал голодовку. Он требовал, чтобы Кремль освободил 64 украинских политзаключенных, которых удерживают за решеткой в РФ. Сенцов прекратил голодовку через 145 дней из-за значительного ухудшения здоровья и угрозы насильственного кормления. Никого из пленников российская власть так и не отпустила.



Олег Сенцов голодал 145 дней

5 июня в Одессе двое неизвестных напали с ножом на члена Совета общественного контроля НАБУ, лидера местного "Автомайдана", активиста Виталия Устименко. В результате атаки мужчине разбили голову и порезали бедро. Через две недели после инцидента Виталию Устименко предоставили государственную охрану. По факту нападения на Устименко открыли уголовное производство по статье "Покушение на убийство". В целом за 2018-й в Одессе совершили нападения на ряд активистов, включая экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, лидера одесской организации "Народный рух Украины" Михаила Кузаконя, журналиста Григория Козьму, волонтера Андрея Вагапова, одного из руководителей одесского отделения политической партии "Сила людей" Олега Михайлика.



На Виталия Устименко напали с ножом

12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына после многочисленных угроз в сторону друг друга. Во время саммита главы государств договорились о мире и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия.



Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа

31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги 39% тела и перенесла несколько операций. 4 ноября Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги в результате нападения с использованием химического вещества. Дело расследуют как законченное умышленное убийство. Подозревают, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. 12 ноября Павловский был задержан. Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Однако имена не обнародовал. Мотивом преступления назвал "активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей".



Екатерина Гандзюк в больнице с химическими ожогами

27 августа в оккупированном Армянске вещи в квартирах людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Впоследствии стало известно, что это случилось в результате выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан", принадлежащего олигарху Дмитрию Фирташу. Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных. Детей эвакуировали из города, работу завода остановили, а также ввели чрезвычайное положение. Российская власть пыталась скрыть масштаб экологической проблемы и избежать ответственности за ее возникновение.



Последствия химвыброса в Армянске

31 августа в ресторане "Сепар" в оккупированном Донецке в результате взрыва погиб главарь пророссийских боевиков вымышленной "ДНР" Александр Захарченко. После его убийства на неподконтрольных территориях Донетчины и Луганщины 11 ноября состоялись псевдовыборы. Новым главарем так называемой "ДНР" стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а "ЛНР" – Леонид Пасечник.



Захарченко убили в ресторане "Сепар"

28 сентября землетрясение магнитудой 7,5 всколыхнуло индонезийский остров Сулавеси. После стихийного бедствия экстренные службы страны объявили предупреждение об опасности цунами, однако вскоре его отменили. Сразу после того, как власти отменили предупреждение об опасности, город Палу на острове Сулавеси накрыло разрушительное цунами. 3 октября стало известно, что после сокрушительных землетрясений и цунами в Индонезии началось извержение вулкана. Столб пепла и дыма поднялся на высоту около 6 тысяч метров. В результате природных стихий погибли 1763 человека.



Последствия землетрясения и цунами в Индонезии

1 октября Нобелевский комитет при Шведской академии объявил лауреата по медицине и физиологии. Премию получили Джеймс Эллисон и Тасуку Хонджо за открытие терапии онкозаболеваний путем замедления негативной иммунной регуляции.



Нобелевские лауреаты Тасуку Хонджо и Джеймс Эллисон

10 октября на США налетел мощный ураган "Майкл". Скорость ветра в эпицентре стихии достигала 250 километров в час. Шторм "Майкл" стал самым мощным ураганом, который достиг северо-западного побережья штата Флорида за всю историю наблюдений с 1851 года. Жертвами стихии стали 54 человека, разрушены тысячи домов. Власти Соединенных Штатов оценили убытки в 50 миллиардов долларов.



Последствия урагана "Майкл"

11 октября на заседании Синода Вселенского патриархата было принято решение утвердить предоставление Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Следовательно, в Украине создадут Единую Поместную Церковь. 15 декабря в Киеве проведут Объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля.



Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей

11 октября вскоре после старта с российского космодрома Байконур носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел крушение. Ракета "Союз-ФГ" должна была доставить экипаж и груз на Международную космическую станцию. Однако, уже через несколько минут после запуска на ракете отключились двигатели. Инцидент произошел из-за согнутого во время сборки на Байконуре датчика системы отвода боковых блоков в сторону от ракеты. Экипаж "Союза МС-10" не пострадал.



Астронавты во время аварии "Союза МС-10" не пострадали

17 октября Канада легализовала марихуану. Она стала второй страной после Уругвая, где действует полный "легалайз". По закону, все жители могут покупать, продавать и даже выращивать коноплю дома в рекреационных целях. С определенными ограничениями, конечно.



Канада стала второй страной, которая полностью легализировала марихуану

17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.



Кадр с камер видеонаблюдения во время побоища в колледже в Керчи

29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании Lion Air: он упал в море близ западного побережья острова Ява. Самолет совершал рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии не выжил никто.



Авиакатастрофа Boeing 737 в Индонезии

6 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подает в отставку. Уже декабрь, а Юрий Витальевич до сих пор на посту.



Луценко подал заявление об отставке

8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнули масштабные лесные пожары. Власти эвакуировали более 20 тысяч местных жителей, которым угрожала опасность. В результате стихийного бедствия погибли 84 человека, еще 475 человек на конец ноября считались пропавшими без вести. Большинство из пропавших – жители города Парадайз, который выгорел дотла. Там жили 27 тысяч человек. В Парадайзе и вокруг сгорели более 8,9 тысячи домов.



Лесные пожары в Калифорнии

25 ноября в Керченском проливе Россия напала на украинские суда. Последние планово и в соответствии с международными нормами переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. Во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия взяла в плен украинских моряков