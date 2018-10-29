06:25
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЭЛИНА СВИТОЛИНА НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЭЛИНА СВИТОЛИНА НАЕЗД НА ЗРИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ГОНОК В КРИВОМ РОГЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      В Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 на борту которого находилось 189 пассажиров

      91 Читати новину українською
      Boeing 737 разбился у берегов острова Ява
      Boeing 737 разбился у берегов острова Ява / Фото из открытых источников

      Индонезийский пассажирский самолет Lion Air в понедельник исчез с радаров вскоре после взлета из столицы страны Джакарты. На борту самолета находилось 189 пассажиров включая двух младенцев и экипаж.

      Об этом сообщило издание AFP.

      Читайте также: Официально: миллиардер вешают Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета

      Самолет потерял связь с базой управления воздушным движением около 6:30 утра по местному времени, примерно через 13 минут после того, как судно покинуло аэропорт.

      Это правда, что Lion Air JT 610 потерял связь с базой. Мы передали эту информацию поисковым и спасательным группам,
      – заявил представитель AirNav Indonesia Йоханес Гарри Дуглас.

      Издание сообщает, что по информации сайта Flightradar это был самолет Boeing 737.

      Сайт отследил самолет, показав, что сначала он двигался на юг, а затем изменил направление на север. Траектория полета внезапно заканчивается над побережьем острова Ява.

      Впоследствии сотрудники спасательной службы Индонезии нашли место падения пассажирского самолета Lion Air. Об этом сообщил портал Detik со ссылкой на представителя национального Агентства по поиску и спасению Синага.

      "Направленные в прибрежный район западной части острова Ява корабли и вертолет обнаружили место падения", – сказал чиновник.

      Позже министр транспорта Индонезии заявил, что рейс перевозил 189 пассажиров, включая двух младенцев и членов экипажа.

       

      Теги: Жертвы авиация Индонезия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 28 октября: Сенсационный успех Свитолиной,скандал между Притулой и "Батькивщина"
      28 октября , 23:28 Главные новости 28 октября: Сенсационный успех Свитолиной,скандал между Притулой и "Батькивщина"
      Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      28 октября , 22:00 Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Смешные мемы недели: Порошенко – президент России, "Мертвые пчелы" от Зиброва по-футбольному
      28 октября , 20:01 Смешные мемы недели: Порошенко – президент России, "Мертвые пчелы" от Зиброва по-футбольному
      Гадкое глумление над ребенком в школе и как оккупанты воруют в Херсоне воду – топ-5 видео недели
      28 октября , 19:30 Гадкое глумление над ребенком в школе и как оккупанты воруют в Херсоне воду – топ-5 видео недели
      Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      28 октября , 19:01 Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      Андрій Воропаєв
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук