В Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 на борту которого находилось 189 пассажиров

Индонезийский пассажирский самолет Lion Air в понедельник исчез с радаров вскоре после взлета из столицы страны Джакарты. На борту самолета находилось 189 пассажиров включая двух младенцев и экипаж.

Об этом сообщило издание AFP.

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Самолет потерял связь с базой управления воздушным движением около 6:30 утра по местному времени, примерно через 13 минут после того, как судно покинуло аэропорт.

Это правда, что Lion Air JT 610 потерял связь с базой. Мы передали эту информацию поисковым и спасательным группам,

– заявил представитель AirNav Indonesia Йоханес Гарри Дуглас.

Издание сообщает, что по информации сайта Flightradar это был самолет Boeing 737.

Сайт отследил самолет, показав, что сначала он двигался на юг, а затем изменил направление на север. Траектория полета внезапно заканчивается над побережьем острова Ява.

Впоследствии сотрудники спасательной службы Индонезии нашли место падения пассажирского самолета Lion Air. Об этом сообщил портал Detik со ссылкой на представителя национального Агентства по поиску и спасению Синага.

"Направленные в прибрежный район западной части острова Ява корабли и вертолет обнаружили место падения", – сказал чиновник.

Позже министр транспорта Индонезии заявил, что рейс перевозил 189 пассажиров, включая двух младенцев и членов экипажа.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.