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      В Індонезії розбився пасажирський літак Boeing 737, на борту якого перебувало 189 людей

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      Boeing 737 розбився біля берегів острова Ява
      Boeing 737 розбився біля берегів острова Ява / Фото з відкритих джерел

      Індонезійський пасажирський літак Lion Air у понеділок, 29 жовтня, зник з радарів незабаром після зльоту зі столиці країни Джакарти. На борту літака перебувало 189 пасажирів включно з двома немовлятами та екіпажем.

      Про це повідомило видання AFP.

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      Літак втратив зв'язок з базою управління повітряним рухом близько 6:30 ранку за місцевим часом, приблизно через 13 хвилин після того, як судно покинуло аеропорт.

      Це правда, що Lion Air JT 610 втратив зв'язок з базою. Ми передали цю інформацію пошуковим і рятувальним групам,
      – заявив представник AirNav Indonesia Йоханес Гаррі Дуглас.

      Видання повідомляє, що, за інформацією сайту Flightradar, це був літак Boeing 737.

      Сайт відстежив літак, показавши, що спершу він рухався на південь, а потім змінив напрямок на північ. Траєкторія польоту раптово закінчується над узбережжям острова Ява.

      Згодом співробітники рятувальної служби Індонезії знайшли місце падіння пасажирського літака Lion Air. Про це повідомив портал Detik з посиланням на представника національного Агентства з пошуку і порятунку Сінага.

      "Спрямовані в прибережний район західної частини острова Ява кораблі і вертоліт виявили місце падіння", – сказав чиновник.

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      Пізніше міністр транспорту Індонезії заявив, що рейс перевозив 189 пасажирів, включаючи двох немовлят та членів екіпажу.

      Пошуково-рятувальна операція триває, на місці аварії знайдено багато речей пасажирів. Наразі рятувальники не знайшли жодної живої людини.

      Теги: Жертви авіація Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Індонезія
      Джерело: 24 Канал
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