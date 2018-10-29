Індонезійський пасажирський літак Lion Air у понеділок, 29 жовтня, зник з радарів незабаром після зльоту зі столиці країни Джакарти. На борту літака перебувало 189 пасажирів включно з двома немовлятами та екіпажем.

Про це повідомило видання AFP.

Читайте також: Авіакатастрофа Boeing 737 в Індонезії: останні новини

Літак втратив зв'язок з базою управління повітряним рухом близько 6:30 ранку за місцевим часом, приблизно через 13 хвилин після того, як судно покинуло аеропорт.

Це правда, що Lion Air JT 610 втратив зв'язок з базою. Ми передали цю інформацію пошуковим і рятувальним групам,

– заявив представник AirNav Indonesia Йоханес Гаррі Дуглас.

Видання повідомляє, що, за інформацією сайту Flightradar, це був літак Boeing 737.

Сайт відстежив літак, показавши, що спершу він рухався на південь, а потім змінив напрямок на північ. Траєкторія польоту раптово закінчується над узбережжям острова Ява.

Згодом співробітники рятувальної служби Індонезії знайшли місце падіння пасажирського літака Lion Air. Про це повідомив портал Detik з посиланням на представника національного Агентства з пошуку і порятунку Сінага.

"Спрямовані в прибережний район західної частини острова Ява кораблі і вертоліт виявили місце падіння", – сказав чиновник.

Читайте також: Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: опублікований список пасажирів

Пізніше міністр транспорту Індонезії заявив, що рейс перевозив 189 пасажирів, включаючи двох немовлят та членів екіпажу.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

UPDATE: The Lion Air flight in Indonesia was headed for Bangka, a large island east of Sumatra and part of the province Bangka Belitung pic.twitter.com/cbjtUun3wp — Melissa Cheok (@mkcheok) 29 жовтня 2018 р.

Пошуково-рятувальна операція триває, на місці аварії знайдено багато речей пасажирів. Наразі рятувальники не знайшли жодної живої людини.