В Індонезії розбився пасажирський літак Boeing 737, на борту якого перебувало 189 людей
Індонезійський пасажирський літак Lion Air у понеділок, 29 жовтня, зник з радарів незабаром після зльоту зі столиці країни Джакарти. На борту літака перебувало 189 пасажирів включно з двома немовлятами та екіпажем.
Про це повідомило видання AFP.
Читайте також: Авіакатастрофа Boeing 737 в Індонезії: останні новини
Літак втратив зв'язок з базою управління повітряним рухом близько 6:30 ранку за місцевим часом, приблизно через 13 хвилин після того, як судно покинуло аеропорт.
Це правда, що Lion Air JT 610 втратив зв'язок з базою. Ми передали цю інформацію пошуковим і рятувальним групам,
– заявив представник AirNav Indonesia Йоханес Гаррі Дуглас.
Видання повідомляє, що, за інформацією сайту Flightradar, це був літак Boeing 737.
Сайт відстежив літак, показавши, що спершу він рухався на південь, а потім змінив напрямок на північ. Траєкторія польоту раптово закінчується над узбережжям острова Ява.
Згодом співробітники рятувальної служби Індонезії знайшли місце падіння пасажирського літака Lion Air. Про це повідомив портал Detik з посиланням на представника національного Агентства з пошуку і порятунку Сінага.
"Спрямовані в прибережний район західної частини острова Ява кораблі і вертоліт виявили місце падіння", – сказав чиновник.
Читайте також: Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: опублікований список пасажирів
Пізніше міністр транспорту Індонезії заявив, що рейс перевозив 189 пасажирів, включаючи двох немовлят та членів екіпажу.
Пошуково-рятувальна операція триває, на місці аварії знайдено багато речей пасажирів. Наразі рятувальники не знайшли жодної живої людини.