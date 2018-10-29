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      Авіакатастрофа Boeing 737 в Індонезії: останні новини

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      Авіакатастрофа Boeing 737 в Індонезії
      Авіакатастрофа Boeing 737 в Індонезії / Фото з відкритих джерел

      29 жовтня пасажирський літак Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air зник з радарів. На його борту перебувало 189 людей. Незабаром уламки літака знайшли у морі. 24 канал зібрав останні новини про катастрофу Boeing 737.

      Що сталося?

      У понеділок, 29 жовтня, літак Lion Air зник з радарів незабаром після зльоту зі столиці Індонезії Джакарти (буквально за 13 хвилин після зльоту). За інформацією сайту Flightradar, це був літак Boeing 737.

      Читайте також: Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: опублікований список пасажирів

      Сайт відстежив літак, показавши, що спершу той рухався на південь, а потім змінив напрямок на північ. Траєкторія польоту раптово закінчується над узбережжям острова Ява.

      Авіакатастрофа Boeing 737 в Індонезії: дивіться відео

      Згодом співробітники рятувальної служби Індонезії там же і знайшли місце падіння пасажирського літака Lion Air. Про це повідомив портал Detik з посиланням на представника національного Агентства з пошуку і порятунку Сінага.

      Скільки загиблих? 

      Наразі про загиблих жодної офіційної інформації не повідомляють. Проте відомо, що на борту літака перебувало 189 людей, серед яких 178 дорослих, троє дітей, шестеро членів екіпажу та двоє пілотів.

      На місці аварії знайшли багато речей пасажирів. 

      У соцмережах поширюють повний перелік прізвищ осіб, які перебували на рейсі. 

      Чи вдалось комусь вижити в аварії Boeing 737 в Індонезії, поки невідомо. Наразі продовжується рятувальна операція.

      В українському МЗС повідомили, що українців не було ані серед пасажирів, ані серед членів екіпажу авіасудна.

      У мережі з'явилися фото пасажирів індонезійського Boeing, надіслані за кілька хвилин до падіння. На фото видно, що люди в літаку сидять у масках.

      Пасажири Boeing 737 за кілька хвилин до падіння
      Пасажири Boeing 737 за кілька хвилин до падіння

      Голова Національного агентства Індонезії з пошуку й порятунку Мухаммад Суогі повідомив, що рятувальники оглянули поверхню моря та не знайшли жодної людини, яка б вижила.

      Причини авіакатастрофи

      Наразі про причини катастрофи невідомо. Для з'ясування обставин трагедії слідству спершу необхідно розшифрувати інформацію із бортових самописців. 

      Відео: коментар щодо катастрофи Boeing 737 в Індонезії

      За інформацією ЗМІ, перед катастрофою екіпаж індонезійського Boeing запросив повернення в аеропорт вильоту.

      Що відомо про технічний стан літака і пілотів

      Відомо, що, хоч повітряне судно було зовсім новим і перший політ здійснило тільки цього серпня, проте у нього вже виникали технічні несправності – навіть під час останнього перед трагедією польоту.

      За словами керівника Національного комітету з безпеки авіації Індонезії Соерджанто Тьяхйоно, авіасудно мало всього 800 годин нальоту.

      Пілоти авіасудна були досвідченими. Командир літака Бхав'є Суня мав шість тисяч годин нальоту, а другий пілот – близько п'яти тисяч годин.

      Відомо, що 31-річний командир Бхав'є Суня – родом з Індії. Він почав працювати в індонезійському лоукостері Lion Air з 2011 року. ЛІцензію пілота отримав у 2009-му.

      Бхав'є Суня
      Командир Boeing 737  Бхав'є Суня

      Теги: авіація Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Індонезія
      Джерело: 24 канал
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