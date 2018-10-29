29 жовтня пасажирський літак Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air зник з радарів. На його борту перебувало 189 людей. Незабаром уламки літака знайшли у морі. 24 канал зібрав останні новини про катастрофу Boeing 737.

Що сталося?

У понеділок, 29 жовтня, літак Lion Air зник з радарів незабаром після зльоту зі столиці Індонезії Джакарти (буквально за 13 хвилин після зльоту). За інформацією сайту Flightradar, це був літак Boeing 737.

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Сайт відстежив літак, показавши, що спершу той рухався на південь, а потім змінив напрямок на північ. Траєкторія польоту раптово закінчується над узбережжям острова Ява.

Авіакатастрофа Boeing 737 в Індонезії: дивіться відео

Згодом співробітники рятувальної служби Індонезії там же і знайшли місце падіння пасажирського літака Lion Air. Про це повідомив портал Detik з посиланням на представника національного Агентства з пошуку і порятунку Сінага.

UPDATE: The Lion Air flight in Indonesia was headed for Bangka, a large island east of Sumatra and part of the province Bangka Belitung pic.twitter.com/cbjtUun3wp — Melissa Cheok (@mkcheok) 29 жовтня 2018 р.

Скільки загиблих?

Наразі про загиблих жодної офіційної інформації не повідомляють. Проте відомо, що на борту літака перебувало 189 людей, серед яких 178 дорослих, троє дітей, шестеро членів екіпажу та двоє пілотів.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

На місці аварії знайшли багато речей пасажирів.

У соцмережах поширюють повний перелік прізвищ осіб, які перебували на рейсі.

Чи вдалось комусь вижити в аварії Boeing 737 в Індонезії, поки невідомо. Наразі продовжується рятувальна операція.

Saat ini tim SAR Basarnas melakukan penyelaman dikoordinat 05 derajat 90' 361" S - 107 derajat 06' 618" E untuk mencari pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang Jawa Barat. pic.twitter.com/XK0UiSKyfH — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

В українському МЗС повідомили, що українців не було ані серед пасажирів, ані серед членів екіпажу авіасудна.

Громадян України немає у списку пасажирів літака та членів екіпажу. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 29 октября 2018 г.

У мережі з'явилися фото пасажирів індонезійського Boeing, надіслані за кілька хвилин до падіння. На фото видно, що люди в літаку сидять у масках.



Пасажири Boeing 737 за кілька хвилин до падіння

Голова Національного агентства Індонезії з пошуку й порятунку Мухаммад Суогі повідомив, що рятувальники оглянули поверхню моря та не знайшли жодної людини, яка б вижила.

Причини авіакатастрофи

Наразі про причини катастрофи невідомо. Для з'ясування обставин трагедії слідству спершу необхідно розшифрувати інформацію із бортових самописців.

Відео: коментар щодо катастрофи Boeing 737 в Індонезії

За інформацією ЗМІ, перед катастрофою екіпаж індонезійського Boeing запросив повернення в аеропорт вильоту.

Що відомо про технічний стан літака і пілотів

Відомо, що, хоч повітряне судно було зовсім новим і перший політ здійснило тільки цього серпня, проте у нього вже виникали технічні несправності – навіть під час останнього перед трагедією польоту.

За словами керівника Національного комітету з безпеки авіації Індонезії Соерджанто Тьяхйоно, авіасудно мало всього 800 годин нальоту.

Пілоти авіасудна були досвідченими. Командир літака Бхав'є Суня мав шість тисяч годин нальоту, а другий пілот – близько п'яти тисяч годин.

Відомо, що 31-річний командир Бхав'є Суня – родом з Індії. Він почав працювати в індонезійському лоукостері Lion Air з 2011 року. ЛІцензію пілота отримав у 2009-му.



Командир Boeing 737 Бхав'є Суня